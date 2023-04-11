奉行價值投資 堅持買認識公司

陳惠仁分享投資心得時稱，人只需要一次發達便足夠，若然經歷多次大上大落才發達，換言之已經「衰過幾次」。要做好價值投資，需要在事前做好準備。他們的團隊已研究大半香港上市公司，並選擇認識的公司捕捉低位投資，旗下管理組合表現更跑贏港股市場。

料大灣區經濟規模10年後超越英法德

長遠他看好香港市場，他更以國家主席習近平在二十大發表的報告為例，提及「香港」兩字的次數多達23次，比提及上海及北京的1至2次為多，這反映內地非常重視香港。他相信，以香港目前排名全球第五、六大資本市場的地位，若能夠結合大灣區發展，已和意大利今日的經濟體系規模差不多，料多過十年，大灣區的經濟規模會超越法國、英國及德國。

香港過往長期被譽為國際金融中心，陳惠仁表示，「香港應該不止發展成國際金融中心，而是發展成國際時尚生活中心」，投資機遇會更多。