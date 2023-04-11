奉行價值投資 堅持買認識公司

【明報專訊】港股過往較亞太區其他市場火熱，獲投資者熱捧，雖然近年表現處於低位，但是參與港股市場多年的大正資本創辦人兼首席投資官陳惠仁不諱言「睇好香港」。他還稱：「香港已到谷底，要找不同策略去重振，最重要是人和。」他仍然會奉行價值投資，並堅持買自己認識的公司，認為假若購入價恰當，很多時會贏得回報。
陳惠仁分享投資心得時稱，人只需要一次發達便足夠，若然經歷多次大上大落才發達，換言之已經「衰過幾次」。要做好價值投資，需要在事前做好準備。他們的團隊已研究大半香港上市公司，並選擇認識的公司捕捉低位投資，旗下管理組合表現更跑贏港股市場。
料大灣區經濟規模10年後超越英法德
長遠他看好香港市場，他更以國家主席習近平在二十大發表的報告為例，提及「香港」兩字的次數多達23次，比提及上海及北京的1至2次為多，這反映內地非常重視香港。他相信，以香港目前排名全球第五、六大資本市場的地位，若能夠結合大灣區發展，已和意大利今日的經濟體系規模差不多，料多過十年，大灣區的經濟規模會超越法國、英國及德國。
香港過往長期被譽為國際金融中心，陳惠仁表示，「香港應該不止發展成國際金融中心，而是發展成國際時尚生活中心」，投資機遇會更多。