經濟

大正資本冀助TVB再聯繫舊識

【明報專訊】近期新聞多多的電視廣播（TVB）（0511）落實與陳惠仁為首的大正創投合作，身兼大正資本創辦人兼首席投資官陳惠仁由投資者晉身成TVB的合作伙伴，他接受本報記者訪問時表示，他們冀作為中介人，助TVB和過往相識的合作伙伴及品牌再建聯繫，找來藝人做直播帶貨，幫人家打品牌及和國際市場聯動，發揮價值。

陳惠仁說在去年3、4月起大正為首的基金已着手研究，認為TVB可藉着搞電商及直播帶貨迎來新機遇。他們更和TVB投資者關係人員及管理層接觸，給予意見，只是TVB着手改變時碰上疫情而影響成績。惟他明言：「若做長線投資，兩年時間其實很短。」

隨着近期TVB業務及股價表現剛有起色，他不談論會否加倉或減倉，只說仍會繼續持有：「上個月（手上）投資已升170%，無理由換馬。」他透露和好友結合數十人組成的基金，及大正旗下不同基金，均有投資TVB，在股價處於3至6元時買入。大家均希望借助各方在港擁有的不同關係，去推動TVB改革。

續持有TVB 帳賺逾倍「無理由換馬」

至於大正創投，他稱會在TVB改革期間發揮商業顧問角色。此前他們亦曾嘗試幫助其他企業解決問題及處理痛點，和外國基金純投資及出貨的做法會有別。「TVB多年來有很多客戶，和國際品牌有好的關係，只是隨着互聯網殺入，改朝換代，致和原有客戶失去聯繫。」

隨着TVB與優酷和淘寶直播帶貨合作，他認為可重新激活TVB軟實力的藥引，做品牌銷售，推動香港文化向前邁進，和國際聯動，將觸角伸展至大灣區、東南亞甚至英國等地，繼而從外地吸引人才過來互動。

但即使找來藝員做前線銷售員，也要有產品才可發揮，因此他想到家族在港植根500年，有土生土長的網絡關係可以幫上一把，將故人、本地品牌、合作伙伴、擬投入大中華市場的海外品牌，和TVB重建聯繫（reconnect），做好TVB同時，亦推動香港做好超級聯繫人的角色。

裁員省成本 全球大勢所趨

TVB開源同時，最近亦裁員減省成本，陳惠仁謂，全球大機構如高盛等也裁員，為大勢所趨，TVB也需要去嘗試。但是他從前輩身上學到「制度無情、管理絕情、企業有情」，他建議TVB可咀嚼細味，做到員工離開公司時也不會唱衰公司。

TVB一面推動改革同時，「大台小股東大聯盟」殺出要求TVB董事會全部「起身」，亦有長線基金減持，陳惠仁說：「不同小股東，不同看法，作不同的參與，未必是壞事……我（們）也是小股東，（大聯盟）一直有接觸大正想邀請我們參與，我們沒有參與，但是會尊重他們。」

相關字詞﹕大台小股東大聯盟 電視廣播 陳惠仁 大正資本 大正創投

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