引入莊家開價 助提升流通量

港交所網頁資料顯示，目前已有最少42隻ETF設有人民幣櫃枱，包括資產規模最大的盈富基金（82800）、恒生國指ETF（82828）、南方A50（82822）及安碩A50（82823）等。人民幣櫃台交投最活躍的則要數華夏滬深300（83188），今年以來日均成交逾千萬元（人民幣，下同），約佔該ETF港元及人民幣櫃枱總成交約八分之一。

逾40隻ETF設人幣櫃台 華夏滬深300最活躍

相對之下，首隻人民幣計價房託基金匯賢（87001）今年以來日均成交額只有200多萬元；首隻設人民幣櫃台的股票灣區發展（80737）（前稱「合和公路」），日均交易只有約6萬元（見圖）。

港府早前已通過修例，豁免人民幣櫃台市場莊家為提供流通量買賣股票的交易印花稅。港交所的ETF產品莊家制，對合資格市場莊家設有基本開價責任要求，加上北水參與的自然需求，港股通人民幣櫃台流通量料有一定保障。