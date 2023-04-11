經濟

9企申設人民幣雙櫃台 利北水買賣 分析：減匯兌風險 冀推升港股成交

【明報專訊】港交所（0388）去年底宣布推出人民幣雙櫃台，上月起多間重磅股相繼提交增設人民幣櫃台的申請，當中包括騰訊（0700）、快手（1024）等北水熱炒科企，至今已有至少9間上市公司遞交申請。港交所同時推出雙櫃台莊家機制，以提升流動性並收窄兩個櫃台之間的價差。市場人士認為，內地資金經由港股通南下已成港股主要買賣盤來源之一，措施為內地投資者省卻兌換風險，改善人民幣計價股票的流通量，料市場反應正面，惟提升成交量仍需投資者意欲等因素配合。

明報記者 鄺海盈

自滬港通於2014年底推出以來，經港股通買賣港股的北水佔港股市場交投份額持續提升。北水由2017年僅佔港股約5%左右的交易額，至截至去年第四季，交易額佔比已增至15.5%新高水平（見圖）。若日後相關買賣盤主要以人民幣進行，減低內地投資者經港股通買賣港股的匯兌成本及匯率風險，有望推升相關股份人民幣櫃台流通量，以至整體港股交投。在已申請增設人民幣櫃台的上市公司當中，潤啤（0291）的北水持倉佔逾13%，而搶先遞交申請的快手，北水持倉亦佔近12%（見表）。

北水佔港股交易總額 增至15.5%新高

內地投資者現時經港股通買入港股，需以人民幣兌換港元，落盤時只有兌換參考價，至當日收市後才能確定匯率，若遇上人民幣即市匯率波動大時，涉及額外匯兌風險。另北水沽售港股後套現港元需兌換回人民幣，資金原路調返內地戶口，一買一賣匯兌差價亦構成額外成本。

香港上市公司商會總幹事黃明偉認為，近年兩地政府推動人民幣國際化，使其流通量逐漸擴闊，人民幣計價產品亦有積極作用，加上在互聯互通制度發展下，更多內地投資者參與。他認為新措施便利內地投資者，亦省卻兌換風險，料可消除投資者的入市猶豫。加上措施設有莊家機制，莊家有責任提供市場的流通量，確保投資者隨時可以入市。

業界料首階段吸「大隻」股參加

黃明偉預計首階段交投活躍的股份將會參與計劃，一些較為「大隻」的股份即使未設莊家機制，料交易依然順暢。不過，成交量未必因此有所推升，主要仍要視乎參與股份的吸引力、質素，以及投資者意欲等。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，措施設人民幣報價能夠吸收市場上的人民幣，減省匯兌為吸引內地投資者參與加添誘因。為吸引莊家參與開價，港府將豁免其印花稅。莊家機制可以解決不對等交易的問題，方便散戶買賣。

人民幣計價股票倡議10多年前已提出，惟至今只有兩隻人民幣交易股份，而且成交偏低。當中灣區發展（80737）（前身合和公路）今年初以來，日均成交只有約6萬元人民幣；只有人民幣交易不設港元櫃台的匯賢房託（87001），日均成交亦不足220萬元人民幣。

相關字詞﹕人民幣國際化 人民幣計價股票 北水 互聯互通 人民幣交易櫃枱 港交所(0388)

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