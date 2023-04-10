徐風：港科探索上軌道 似無以為繼

不過，如同王維基過去的創業歷程一樣，當生意漸上軌道後，增長似乎無以為繼。

HKTVmall去年的訂單總商品交易額（GMV）為82.76億元，較前一年增加約26%，加上多媒體廣告貢獻，帶動收入增加22%至38.28億元，經調整扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）為3.16億元，增長接近兩倍，帶動純利大幅增加。

市場推廣開支控制得宜

公司網購業務利潤增長迅速，除了GMV及收入增加以外，更重要的是市場推廣開支控制得宜。HKTVmall在2021年因應政府提供消費券，推出「$350/ $500電子購物禮券計劃」，該優惠券推廣開支高達8660萬元，但因為用戶普遍將電子禮券當作「期票」，延後消費時間，令GMV未能如預期般增長，反而因過度消耗推廣開支，而影響香港科技探索於2021年的利潤表現。去年公司未有推出同類市場推廣活動，致市場營銷與推廣開支佔GMV的比例由4.1%減少至2.4%，從而大幅度推動利潤增長。

有意見認為，假如補回2021年的電子禮券的單次損失，去年公司的利潤也增加約一倍，似乎也可反映企業業務強勁。不過，值得投資者留意的是，管理層對今年的業務增長目標更為保守。其中GMV目標為88億至92億元，較去年的83億元僅增加6%至11%；佣金率為24%至24.5%，較去年的23.4%增加約1個百分點；並預期經調整EBITDA率為5%至5.5%，僅較去年的4.9%稍為增加約0.1至0.6個百分點。

這3項數據均反映，雖然HKTVmall業務剛上軌道，但未來增長速度偏低，提升佣金率及縮減企業開支比例也近乎達到極限，令盈利能力增長率也在放緩，且海外已有成熟的網購體系，香港科技探索難以「插旗」，未來收入及利潤難有大幅增長。

據香港電視的業績顯示，自2020年開始，其成本佔GMV比例為21.1%、22.8%、20.4%，下降速度並不明顯，對比2019年及2018年分別高達30%及36%的成本比例，也顯示過去3個財政年度壓縮成本的能力開始受到考驗。另一方面，這3年最後一個月的每日平均訂單總數按年增加約5000單及6900單，或有約14%及19%的增長，但該月GMV增長率僅按年增加7%及17%，反映用戶每單消費額減少，也會令GMV有負面影響。

頻推新業務 惜反應不似預期

事實上，面對可以預見的平穩增長期迅速來臨，過去兩年HKTVmall已一直尋找新業務發展，嘗試突破本地網購「天花板」。例如一度與服飾品牌IT合作，推出網店服務「EESE」，也嘗試推出外賣及數據共享庫等業務，與內地科網公司的做法相似。不過，與IT的合作因反應不佳而終止，而「HKTV極速送」餐飲送遞服務的需求比預期少，「數據共享庫」亦未如預期吸引大量商戶使用及分析數據，都反映新業務在香港推廣面臨的困難，也對企業未來的收入增長構成疑問。

香港科技探索「屢敗屢戰」，今年嘗試在生鮮食品做文章，推出「街市即日餸」服務，吸納新用戶，業務與內地阿里巴巴（9988）旗下的「盒馬先生」或美團（3690）及京東（9618）的生鮮食品直送服務相似；另一方面推出「獨立網店」解決方案，業務上似乎向Shopify（美：SHOP）或Shopline等公司「致敬」。

到底哪項業務能夠順利跑出，還是繼續「屢戰屢敗」，未能找到新營商模式「發圍」，精明的投資者可以選擇拭目以待，靜候有新業務可望突圍後，再出手支持王維基也未遲。

[徐風 隨風投資]