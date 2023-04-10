IT人招聘難 Oursky英設辦公室吸才

業界習慣遙距工作 流動性強

Ben指出，資訊科技行業早於10年前已面對人才短缺問題，最初開設台灣分公司只是因為兩名在當地遙距工作的同事希望有一個辦公室。他解釋，由於IT人才十分吃香，到不同國家發展亦「爭崩頭」，加上行業好處在於文化及工作早已適應遙距工作，亦較接受線上交流及溝通，以其大學同屆同學為例，最終有四分之一到外國工作，流動性較強。

現時公司共有70名員工，當中約40人在港，餘下30人就在另外兩個辦公室或遙距工作，員工已遍佈台灣、東南亞、英國及加拿大等地。

Ben續稱，公司在台灣及英國設立分公司後，隨之把業務擴展至當地，通過分公司亦可更好地支援當地客戶。此外，科技公司業務性質特別，客戶大多會直接上網尋找合適服務，不一定要通過實體接觸才可合作，例如其中一個新加坡客戶首次接觸公司時，先是由加拿大同事接洽，不受限於地域。

外地開公司挑戰大 招聘平台減工序

不過Oursky「出海」設立分公司亦面對不少挑戰，Ben表示，曾想過將香港的薪酬水平、福利以至是公眾假期，直接套用至海外，不過最終考慮公司有機會聘用當地人而放棄，現時亦可針對職位性質而在各地招聘人才。他表示，其實到每一個地方開設一家公司情况等同「玩死你」，包括要熟悉當地法例、會計。公司在台灣及英國設立分公司，就分別用上6個月及兩個月時間才完成，去年起試用人力資源管理平台Deel以減省行政程序，現時在外地招聘員工就會由平台處理。