Tesla滬建電池廠 明年投產

特斯拉高級副總裁朱曉彤及上海市常務副市長吳清等上海市政府官員昨日下午出席簽約儀式。該工廠將為特斯拉全球第二座儲能超級工廠。特斯拉第一座投產的儲能超級工廠位於美國加州。

Megapack儲能 夠3600家庭用電1小時

資料顯示，上海這座儲能超級工廠的年產能預計為40GWh，等於1萬枚Megapack電池。該款電池屬一款大型電池，採用的是寧德時代研發的鐵鋰電池，可存儲能源並供能，有助於穩定電網、預防斷電。Megapack機組可存儲超過3MWh的能源，可滿足3600戶家庭1小時的用電需求。惟報道未有提及計劃涉及投資額。

內媒引述上海市政府副秘書長莊木弟稱，特斯拉儲能超級工廠項目的落地簽約，必將成為推動上海新型儲能產業發展和綠色低碳轉型的重要力量。

分析指，正常中美緊張關係未緩和，而包括蘋果（美：AAPL）等廠商正重新考慮在華生產問題時，特斯拉是次決定於上海興建儲能超級工廠，正好提振當下的中國製造業。何况還有歐洲企業支持。法國空中巴士上周四宣布， 計劃將旗下飛機型號A320的在華產能增加一倍，於天津興建第二條裝配線。