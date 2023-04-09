加息效應 美信貸增長顯著放緩 倒閉陰霾籠罩 銀行存款連跌10周

明報記者 蕭嘉聰

彭博報道，美國2月信貸總額增加153億美元，表現差過市場預期的180億美元，非循環信貸如學費及汽車貸款增加103億美元，增幅多於過去兩個月表現。其他數據亦顯示，大型和小型銀行消費者貸款近月按月增長均放緩。

商業銀行貸款跌幅50年最大

美國最新數據顯示，截至3月29日，商業銀行存款過去一周共減647億美元，主要反映大型銀行存款減少，已是連續10周下跌；商業銀行貸款在兩周內減少近1050億美元，是1973年以來最大跌幅，最近一周比前周減少逾450億美元還要多，主因是小型銀行貸款減少。報道指上周四公布的美國銀行家協會信貸狀况指數已跌至疫情爆發以來最低水平，反映銀行經濟學家認為未來6個月信貸狀况減弱，銀行提供信貸時或會變得更謹慎。

此外，《華爾街日報》報道，第一共和銀行危機並非單一事件，據標普數據，截至去年12月31日，435家美國上市銀行中97%表示，其貸款市值較資產負債表金額縮減，未變現損失共約2420億美元。隨着美國國債息率下降，近幾周大部分銀行貸款和證券未實現損失或減少，美債息率較低反映投資者認為經濟正放緩，如果其看法正確，借款人或會開始拖欠貸款，加劇銀行資產負債表損失。彭博報道，相對美國銀行同業，亞洲除日本外的金融股自矽谷銀行出事以來錄得升幅，花旗亞太經濟及市場主管Joanna Chua稱，美匯下跌，有助支持資金流向亞洲。TD證券宏觀策略師Prashant Newnaha形容，亞洲區內新加坡是最大受惠者。

第一共和銀行停派優先股季息

銀行爆煲事件餘波未了，第一共和銀行（美：FRC）宣布將暫停派發優先股季度股息；由於股息權益是「非累積（noncumulative）」，意味即使恢復派息亦不會重派已暫停的股息。截至去年底止，該行共有36億美元優先股。此外，為矽谷銀行提供審計服務的畢馬威、高盛（美：GS）、美國銀行（美：BAC）和摩根士丹利（美：MS）等承銷商齊被起訴，原因是上述公司涉嫌錯誤陳述令矽谷銀行倒閉。