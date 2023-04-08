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2023年4月8日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
美職位增23.6萬符預期 失業率降 時薪僅升4.2% 下月加息0.25厘機率達68%
三星首季經營溢利挫96％ 減產晶片應對供應過剩
騰訊抖音大和解 視頻合作兼准二創
藍籌屋苑連錄大額成交 太古城3房近2000萬沽
內媒：阿里版ChatGPT邀用戶測試體驗
陸振球：內地減按息 港息差優勢漸消失
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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美職位增23.6萬符預期 失業率降 時薪僅升4.2% 下月加息0.25厘機率達68%
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