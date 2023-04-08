騰訊抖音大和解 視頻合作兼准二創

【明報專訊】騰訊（0700）旗下騰訊視頻與抖音互懟5年終於休戰，即被視為長短視頻界「大和解」。抖音旗下官方微信號之一「抖音和ta的朋友們」昨公布，抖音和騰訊視頻達成合作，雙方將圍繞長短視頻聯動推廣、短視頻二次創作等方面展開探索。騰訊視頻將向抖音授權其享有信息網絡傳播權及轉授權權利的長視頻，並明確了二創方式、發布規則。未來，抖音集團旗下抖音、西瓜視頻、今日頭條等平台用戶都可以對這些作品進行二次創作。
昔日馬化騰張一鳴隔空互罵
騰訊視頻則指出，是次合作將為高品質短視頻內容的創作與傳播提供充分保障，從而推動視聽產業優質內容池不斷擴容，最終為用戶創造更美好的視聽體驗。
在「大和解」的背後，過去數年抖音騰訊不時「打架」、「口水戰」，甚至鬥至法院。早在2018年，騰訊旗下微信便打起「封殺戰」，由微信開始屏蔽抖音短視頻的分享連結，令用戶的分享動作將自動被設置為僅本人可見。
同年5月，騰訊主席馬化騰及字節跳動創辦人張一鳴在朋友圈更隔空「互懟」，當時張一鳴發了兩張抖音圖慶祝抖音TikTok首季在蘋果商店下載量全球第一，在其中一個回應中指「微信的借口封殺，微視的抄襲搬運擋不住抖音的步伐」。馬化騰即回覆指「可以理解為誹謗」，張一鳴再回應「前者（封殺）不合適討論了，但後者（抄襲）一直存在公證」。
2021年下半年騰訊告抖音168次
不過雙方實際「交手」最激烈則為2021年，曾有內媒引述接近字節跳動的人士指，騰訊在短短2021年下半年在全國各地法院起訴抖音共計168次，總涉資近30億元（人民幣，下同），當中騰訊視頻旗下自製項目或獨播項目包括《斗羅大陸》及《你是我的榮耀》的索賠金額最高，分別為8億元及7.55億元。抖音亦曾反擊，起訴騰訊涉嫌壟斷，指騰訊濫用市場支配地位，要求法院判定騰訊立即停止通過微信和QQ限制用戶分享抖音的內容，更求償9000萬元。騰訊則指指控純屬失實，屬惡意誣陷。