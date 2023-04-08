騰訊抖音大和解 視頻合作兼准二創

昔日馬化騰張一鳴隔空互罵

騰訊視頻則指出，是次合作將為高品質短視頻內容的創作與傳播提供充分保障，從而推動視聽產業優質內容池不斷擴容，最終為用戶創造更美好的視聽體驗。

在「大和解」的背後，過去數年抖音騰訊不時「打架」、「口水戰」，甚至鬥至法院。早在2018年，騰訊旗下微信便打起「封殺戰」，由微信開始屏蔽抖音短視頻的分享連結，令用戶的分享動作將自動被設置為僅本人可見。

同年5月，騰訊主席馬化騰及字節跳動創辦人張一鳴在朋友圈更隔空「互懟」，當時張一鳴發了兩張抖音圖慶祝抖音TikTok首季在蘋果商店下載量全球第一，在其中一個回應中指「微信的借口封殺，微視的抄襲搬運擋不住抖音的步伐」。馬化騰即回覆指「可以理解為誹謗」，張一鳴再回應「前者（封殺）不合適討論了，但後者（抄襲）一直存在公證」。

2021年下半年騰訊告抖音168次

不過雙方實際「交手」最激烈則為2021年，曾有內媒引述接近字節跳動的人士指，騰訊在短短2021年下半年在全國各地法院起訴抖音共計168次，總涉資近30億元（人民幣，下同），當中騰訊視頻旗下自製項目或獨播項目包括《斗羅大陸》及《你是我的榮耀》的索賠金額最高，分別為8億元及7.55億元。抖音亦曾反擊，起訴騰訊涉嫌壟斷，指騰訊濫用市場支配地位，要求法院判定騰訊立即停止通過微信和QQ限制用戶分享抖音的內容，更求償9000萬元。騰訊則指指控純屬失實，屬惡意誣陷。