三星首季經營溢利挫96％ 減產晶片應對供應過剩

股價反漲4% 帶動韓股做好

三星電子首季經營溢利跌96%，至約6000億韓圜（約35.7億港元），較市場預測回落92％還要差，更創2009年以來最差業績。集團解釋，業績差因為晶片供應過剩問題惡化的同時，全球經濟放緩讓買家減緩採購速度。許多客戶因財務因素而繼續調整其晶片庫存水平。集團指今年首季營業額63萬億韓圜，按年跌19%，亦低於市場預期的64.47萬億韓圜。市場憧憬三星減產能遏抑產品價格下滑，如記憶體（DRAM）價格繼去年第四季回落逾30%後，今年首季續跌20%，而市場預測本季價格續受壓，料再降約10%。

A股連升六日 中興漲停

至於內地上證指數連升6日，收報3327.05點，升0.45%，本周累升1.66%，而深證成分指數收報11967.74點，升0.85%，創業板指數報2446.95點，升0.84%，計及本周表現分別累增2%和1.96%。本港和新加坡股市假期休市。滬深股市中，光熱發電、房地產、家居用品及倉儲物流等行業股份漲幅居前，內地傳媒引述中興通訊（0763）總裁徐子陽在業績會上表示，計劃於今年底推出支持大頻寬的ChatGPT的圖形處理器（GPU）伺服器，刺激該股於內地股價（深：000063）漲停。

國家外匯管理局統計數據顯示，截至3月底，中國外匯儲備規模約3.184萬億美元，較2月末上升507億美元，升幅為1.62%，而與去年同期比較則跌約0.13%。該局指，3月受主要經濟體貨幣政策及預期等因素影響，美匯指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，當月外匯儲備規模上升。

（綜合報道）