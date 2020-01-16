元朗站YOHO Hub會所首曝光

【明報專訊】新地（0016）元朗站The YOHO Hub第B期已屆現樓，預計今年8月底交樓入伙，發展商昨日首度開放現樓會所予傳媒參觀。項目設雙會所，分別為「Club Vis」及「Club Vim」，面積共約4萬方呎，另設21萬方呎戶外園林。「Vis」及「Vim」二詞源自拉丁語，前者含力量之意，後者含活力及熱情之意，意指住戶於區內核心黃金地段中，盡享多元化的優質會所設施，同時亦是個時尚且又不失活力的休憩空間。
以「Vis」及「Vim」命名
「Club Vis」納入項目第B期預計於8月底入伙後啟用，設戶外、戶內共約25項設施。戶外設施包括戶外泳池、兒童水世界、別墅式宴會廳、及可讓住戶體驗假日耕作的「盛作農莊」等；戶內設施則包括多用途宴會廳、多用途體育館、卡拉OK房、麻雀房等。
至於項目另一個會所「Club Vim」，納入項目第C期發展，將待相關期數落後才啟用，而相關期數目前仍未推出市場。「Club Vim」與「Club Vis」設施相若，同樣設戶外泳池、多用途宴會廳等。
同系元朗Grand YOHO第1及2期昨以價單形式推售共5伙餘貨，即日全數沽清，套現逾5663萬元。售出單位包括1期10座41樓A室、2期3座17至19樓B室，以及2期5座16樓A室，實用面積介乎537至634方呎，涵蓋2房及3房1套間隔，成交價由997.2萬至1208.16萬元，實呎18,535元至19,668元。