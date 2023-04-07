「莫才」削服務 濠賭股挫 傳關閉逾千酒店客房 減清潔次數

明報記者 陳偉燊

報道引述宋偉傑指出，缺乏服務人員的情况嚴重，導致有些酒店減少了客房清潔次數，只有在賓客退房後才打掃。他更說博彩公司希望在夏季檔期到來時，酒店營運恢復至接近滿負荷營運，不過，因為當地聘請外籍員工程序緩慢，因此阻礙了全面復蘇，致現在客戶來了，卻沒有足夠能力接待。現時最迫切需要補充酒店和餐廳的服務員。濠賭股股價昨日普遍下跌，跌幅較大為銀河娛樂（0027），全日跌2.76%；跌幅較小為永利澳門（1128），全日跌0.48%。

實德環球：沒有這個情况

經營十六浦酒店及娛樂場的實德環球（0487）副主席馬浩文接受本報查詢時稱：「情况不算嚴重，我們沒有這個情况。」他指出，當地人較少願意從事酒店執房，向來需要招聘外勞填補人手，但疫情期間澳門政府為保障當地就業，收回外勞部分配額，致開關後部分同業人手短缺。但據他所知，若果業界申請外勞的配額不超過疫情前水平，一般很快會獲得處理，需時約一星期左右。他相信，彭博的報道所描述的情况，純為個別同業的情况。

另臨近五一黃金周檔期，澳門媒體引述當地旅遊局長文綺華表示，預料期間平均酒店入住率有八成至九成，還希望假期日均訪澳旅客有6.5萬人次。同時新濠國際（0200）旗下新濠博亞（美：MLCO）的澳門新濠影滙第二期的室內水上樂園和自家品牌酒店「映星滙」昨日開幕，主席何猷龍接受澳門媒體訪問時表示，希望五一黃金周假期人流會增多，並期望新濠國際今年有望「止蝕」。他續稱，新濠天地及新濠影匯娛樂場共開設3個海外客投注專區，希望未來客量逐步增長。