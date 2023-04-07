商湯成交額連續兩天超騰訊

截至昨晚11時半，恒指夜期報20,450點，高水119點。

恒指好淡爭持 2萬關窄幅整固

商湯昨日交投量高達17.6億股，本周二更達19.75億股，顯然成為市場寵兒，對上一次商湯交投量處於高位，應數去年6月底禁售期解禁時，單日交投量達19.03億股，同時市場急於沽貨，拖累股價單日急瀉近47%，收報3.13元。以成交額計，昨日商湯冠絕港股，達58.33億元，稍勝騰訊的57.36億元。商湯股價昨日反覆向上，早段一度急漲7.4%，高見3.5元，午後曾倒跌4.6%至3.11元；收市又倒升2.1%，報3.33元。

中國內地反制美國制裁，以國安為由審查美方晶片商，繼續刺激A股晶片板塊發力，帶挈港股中芯國際（0981）成全日藍籌王，最多漲逾一成，收升7.7%（見表）。惟重磅科網股普遍回軟，恒生科技指數僅升4點至4237點。

復活節長假今日開始，昨日港股處於悶局，恒指低開128點，全日反覆向上，收報20,331點，升56點或0.3%，波幅244點，於20,000點萬關窄幅整固，大市成交額縮至1016.9億元，見近兩個月新低。

第一上海首席策略師葉尚志認為，近期人工智能成市場焦點，早前百度（9888）先升，商湯未動，但商湯早前業績虧損收窄，加上發展智能汽車及家居大計，觸發市場炒落後。他又稱，早前港股自歐美銀行危機以來受累，跌穿19,000點關，受惠於假日氣氛，現時低位略彈，但因美國衰退風險驟增，市場觀望內地復蘇，預料假日後一兩周恒指處反覆回吐格局，波幅介乎19,800點至21,000點。

專家料假期後反覆回吐

花旗昨發表報告，共分析316家內地企業的去年全年業績，發現多達43%的公司業績遜預期，勝預期的公司業績佔22%。綜合分析，科網、遊戲、消費股份表現最好，交通、醫療健保、房地產、公用事業等板塊表現欠佳。花旗表示，近期全球銀行業受壓，同期內地有經濟增長情况、金融穩健等因素，相信內地至少可成資金避風港。該行預計，資本流入未結束，料6至12個月內人民幣兌美元將升至6.6，但恒指目標24,000點要推遲3個月，另將滬深300指數的目標定為4500點，MSCI中國目標為78點。