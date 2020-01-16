渣打上調港GDP預測

稱中國開局表現佳 歐美銀行影響微

渣打認為，中國經濟今年開局表現良好，在基礎設施和製造業投資相關需求的推動下，中國工業生產指數至今年2月已增長2.4%；服務業生產指數亦反彈至按年增長5.5%，以每日地鐵交通量和道路擁堵指數衡量的流動性亦近乎完全正常。該行又稱，不認為歐美銀行問題會對內地經濟展望有重大影響，因內地銀行以國內業務為主，美元匯價亦有望惠及在岸人民幣匯率，吸引資本流入內地。

香港方面，渣打預計，近日內地旅客迅速重回香港，加上港府的逆周期措施、消費券計劃等，將惠及本地經濟，營商信心有明顯改善，2月PMI報53.9更是疫情以來第二高。

內憂外患 今年前景仍難捉摸

不過，該行認為，隨着內地重新開放的消息新鮮感減退，或難以進一步改善本地營商信心，加上全球銀行業表現動盪，令全球利率和增長前景籠罩風險、本地樓市復蘇緩慢、出口商去庫存壓力大以及地緣政局緊張等因素，均使商家保持謹慎，今年前景仍難以捉摸。