IMF：全球經濟分裂 GDP或減2% 外國直接投資「歸邊」 較疫前跌近兩成

明報記者 蕭嘉聰

IMF報告認為，經歷中美關係惡化、疫情及俄烏戰爭，世界正分裂為以美國及中國為中心的兩大陣營，而印尼、印度、拉丁美洲及加勒比地區維持中立。IMF表示，這支離破碎的環球經濟或會迎來一個更貧窮的經濟體，全球產出長期或下降2%。

研究發現，日益加劇的地緣政治緊張局勢，正導致外國直接投資的重新分配，由原本地理較接近的國家，流向地緣政治上較親近的國家，例如美國及歐洲。而外國直接投資跌幅在各個地區表現極度不平衡，其中以亞洲的重要性有所降低，市場份額較其他地區均有所下跌，例如中國。而美國及歐洲新興市場的外國直接投資下跌幅度較低，部分地區如歐洲新興市場的外國直接投資更是有所增加。

中國市場份額降 歐洲新興市場投資增

IMF續稱，與國際金融危機後、疫情前的平均水平相比，近年這種轉變已陸續浮現，從2020年第二季至去年第四季，外國直接投資已下降近20%，此舉推高部分發展中國家的債務成本，由於新興市場和發展中經濟體，較依賴地緣政治相對不一致的國家的外國直接投資，因此較發達經濟體更易受影響，反映外國直接投資碎片化情景，不只為少數國家帶來風險。

IMF指出，企業和政策決策者愈來愈多考慮將生產流程轉移到政治取向一致的可信賴國家，以降低地緣政治緊張局勢對供應鏈的影響。

IMF於今年1月亦曾警告，隨着全球化進程逆轉、地緣經濟分裂、國際合作以及商業往來減少，有機會使全球GDP長遠減少高達7%。據IMF今年1月的預測，中國經濟增長調升至5.2%，較去年10月預測調升0.8個百分點；但至2月發表的報告，則大幅下調中國的中長期預測，預計5年後中國GDP由原先預測的4.6%降至3.8%，以反映其面臨的經濟挑戰。