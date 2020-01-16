MOUNT NICHOLSON加推 12號洋房 下周四招標

4房4套間隔 連2715方呎花園

MOUNT NICHOLSON第1期對上一宗成交，追溯至2019年、即新冠疫情仍未爆發時。

另據成交紀錄冊顯示，毗鄰是次招標洋房、實用面積7065方呎的11號洋房，於2016年11月以5.25億元售出，實呎逾7.43萬元。

MOUNT NICHOLSON第3期曾於2021年11月以實呎逾14萬元售出一個分層單位，料創亞洲分層物業呎價新高，因而被譽為「亞洲樓王」。

KENNEDY 38特色戶3223萬沽新高

昨日清明節假期，新盤交投較淡靜，單日僅錄約10宗成交，惟不乏高價成交。新地（0016）牽頭發展、已屆現樓的堅尼地城KENNEDY 38，早前招標售出33樓C室，為實用面積796方呎的3房特色戶、另連平台及天台，成交價3223.8萬元、實呎4.05萬元，成交價及呎價均創項目新高。

本月首5天新盤成交累錄335宗

另外，VMS鼎珮持有的長沙灣現樓睿峰，昨天連沽3伙、吸金逾3037萬元，其中東翼33樓D室，實用面積499方呎2房戶，成交價逾1200萬元、實呎逾2.4萬元。

綜合市場資訊，新盤市場本月首5日累錄約335宗成交。