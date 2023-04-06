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經濟
2023年4月6日星期四
周顯 投資二三事
投資策略
紐意外加息半厘 美就業數據弱 美匯失102關 金價升破2000美元
植田周日上任行長 日央行月底或商退出YCC
泰加案判辭：資金轉走存欺詐成分
吳宇注入阿聯酋險企 牌照7月到期未營運
自動駕駛供應商知行汽車申上市 集資最多23億 近半作產品研發等
恒指季檢 料資金追入美團領展 兩股流通系數市值升 促基金換馬
追蹤恒生科指資產總值連續4個月新高
LVMH阿爾諾膺全球首富 Tesla馬斯克居次
張兆聰：A股交投轉旺 券商股吼廣發
技術取勝：商湯短線料3.5元沽壓大
劉思明：科網股寧買當頭起 阿里騰訊強勢
周顯：香港能做到戶口保密嗎？
湯文亮：香港可代替瑞士
維港滙快收樓 1房叫租1.7萬起 星凱‧堤岸季內入伙 1房意向呎租近50元
MOUNT NICHOLSON加推 12號洋房 下周四招標
麒豐觀塘兩工商項目40萬呎樓面 今年登場
柯為湘相關人士3680萬 沽油塘地廠
話你知：上月工商舖買賣451宗 9個月最多
太古城5日錄4成交 按月升3倍
新界農地收地賠償削13% 14年最大減幅
周顯：香港能做到戶口保密嗎？
【明報專訊】香港政府信誓旦旦，要發展資產管理中心，而且還提出了多項政策優惠。然而，我不禁問，他們真的知道，富豪們需要的是什麼嗎？
相關字詞﹕
投資二三事
財經專欄
周顯
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