LVMH阿爾諾膺全球首富 Tesla馬斯克居次

李嘉誠續為港首富 全球排33名

榜上有名的亦包括甲骨文創辦人艾利森（Larry Ellison）、「股神」巴菲特、微軟創辦人蓋茨等，全球排第4至6名。在中國富豪當中，遭多國頒發禁令的TikTok，其母公司字節跳動創辦人張一鳴身家跌50億美元至450億美元，為中國第二富豪，全球排第26名；騰訊（0700）主席馬化騰估計資產353億美元，僅次李嘉誠排名第34名；寧德時代創辦人曾毓群，排第38名，阿里巴巴（9988）創辦人馬雲全球排名降至第63名。

《福布斯》表示，過去一年受加息影響、股市大跌、獨角獸估值縮水令富豪身家受到拖累，最新全球億萬富豪榜的上榜人數減少28名至2640名，上榜者總財富減少4%至12.2萬億美元。

美國依然為富豪最多的國家，有736名富豪上榜，而在首25名富豪中，有17名來自美國。

中國則為富豪人數第二多的國家，惟富豪人數由2022年的539人減至最新495人，總資產由1.96萬億美元減至1.67萬億美元，為主要國家中減幅最大。福布斯分析認為，中國的在疫情期間的清零政策窒礙經濟增長，並進一步令股價下挫。與此同時，內房行業出現危機，中國監管當局亦對科技平台進行打壓，令有關行業估值下跌。