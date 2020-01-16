LVMH阿爾諾膺全球首富 Tesla馬斯克居次

【明報專訊】《福布斯》2023年全球富豪榜出爐，LVMH主席阿爾諾（Bernard Arnault，圖）及其家族首次晉身全球首富，一年間身家激增530億美元，以2110億美元高踞富豪榜首；Tesla創辦人馬斯克身家縮水390億美元至1800億美元屈居第二；亞馬遜創辦人貝索斯排第三，身家大減570億美元至1140億美元。另外，長和系大股東李嘉誠財富年增32億美元至380億美元排第33名，續為香港首富；中國首富農夫山泉鍾睒睒財富微增23億美元至680億美元，排全球第15名。
李嘉誠續為港首富 全球排33名
榜上有名的亦包括甲骨文創辦人艾利森（Larry Ellison）、「股神」巴菲特、微軟創辦人蓋茨等，全球排第4至6名。在中國富豪當中，遭多國頒發禁令的TikTok，其母公司字節跳動創辦人張一鳴身家跌50億美元至450億美元，為中國第二富豪，全球排第26名；騰訊（0700）主席馬化騰估計資產353億美元，僅次李嘉誠排名第34名；寧德時代創辦人曾毓群，排第38名，阿里巴巴（9988）創辦人馬雲全球排名降至第63名。
《福布斯》表示，過去一年受加息影響、股市大跌、獨角獸估值縮水令富豪身家受到拖累，最新全球億萬富豪榜的上榜人數減少28名至2640名，上榜者總財富減少4%至12.2萬億美元。
美國依然為富豪最多的國家，有736名富豪上榜，而在首25名富豪中，有17名來自美國。
中國則為富豪人數第二多的國家，惟富豪人數由2022年的539人減至最新495人，總資產由1.96萬億美元減至1.67萬億美元，為主要國家中減幅最大。福布斯分析認為，中國的在疫情期間的清零政策窒礙經濟增長，並進一步令股價下挫。與此同時，內房行業出現危機，中國監管當局亦對科技平台進行打壓，令有關行業估值下跌。
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