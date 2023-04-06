追蹤恒生科指資產總值連續4個月新高

截至3月底總值123.2億美元

不單追蹤科指的被動資產連月創新高，最新資產總值相對追蹤國指的資產不足57億美元，更是高出逾1倍。

科指ETF資產規模在過去兩年急速增長約3倍，其間國指ETF的資產規模在約60億美元水平、恒指ETF資產則在約200億美元水平停滯不前。

科指期貨產品交易量稍遜

美資大行摩根士丹利近月多次發表報告，統計市場上的互惠基金持有騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）等重磅中資科技股的比重遠低於MSCI中國指數的比重指標，預計機構資金增持中資股買盤未完。這些中資科技股同為恒生科指的重磅股，若機構資金一如大摩預期持續回流，追蹤科指的資產有望繼續增長。

追蹤科指的資金遠超國指，惟科指期貨產品交易活躍度仍有待追上。港交所（0388）統計顯示，3月份國指期貨日均成交近19.5萬張，較恒指期貨的15.2萬張多出約28%；科指期貨日均成交則約為11.4萬張，只及國指期貨成交不足六成。