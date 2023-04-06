恒指季檢 料資金追入美團領展 兩股流通系數市值升 促基金換馬

美團受惠最新一次季檢，主要由於原大股東騰訊（0700）3月底完成向股東派發合共約9.58億股美團，持股由約17％大減至1.55%，不再為美團主要股東。騰訊的17％持股變為街貨，按恒指系列指數只計算流通市值的編製方法，現行75％的流通系數，預計大幅上調至90％。美團佔恒指市值比重，預期由現行約5.08％，上調至6.1％；美團佔恒生科技指數及國企指數的市值比重，同因流通系數上調而水漲船高，但受制於8％單一股份比重上限。

以截至3月底追蹤恒指的ETF資產總值約203.4億美元，按比例有逾16億港元被動資金因應比重上調追入美團；連同科指及國指比重上調，今次季檢最少有逾21億港元換馬資金追入美團。相對美團過去20天日均成交近55億元，季檢換馬買盤相當於日均交易量四成，料對股價有一定支持。這還未計，MSCI中國指數及富時中國指數等，預期均會在5月中起先後公布季檢結果，同樣會因應美團流通市值大增而上調比重，指數基金買盤預期陸續有來。

料最少21億追入美團

領展情况相若，公司股東按5供1比例供股，新股於3月底出爐開始交易，公司已擴大股本及市值相應大增兩成。雖然領展並沒有主要股東持股逾一成，恒指系列計算的流通系數一直為100%，惟因應市值大增，佔恒指比重估計由現時的1.06%調升至1.27%。推算指數換馬被動買盤約3.4億元，相對領展日均成交約5.6億元，買盤相當於日均交易量六成。恒指下次季檢於6月5日（星期一）生效，指數換馬買賣盤預期集中於此前一個交易日（6月2日）收市前湧現。

分析：料對股價影響不大

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦表示，雖然美團及領展的市值跟隨其流通量增加，預計於恒指權重佔比亦會有所增加，惟料對股價影響不會太大。即使受季檢當日消息刺激，升幅亦不會維持太久。至於領展本來在恒指的權重較低，料增加後的影響仍然輕微。

明報記者