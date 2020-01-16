植田周日上任行長 日央行月底或商退出YCC

【明報專訊】植田和男預定在周日（9日）上任日本央行行長，日本央行前理事門間一夫接受彭博社訪問時表示，因應全球債券孳息率已經下跌，為日本央行取消孳息率曲線控制（YCC）創造條件，因為只要沒有令債息推高的動力，現時即使取消政策也不會令日本債息飈高。客觀考慮目前情况下，有可能在本月底的政策委員會會議取消YCC。
黑田7年前引入 旨在壓低債息
YCC在2016年，由即將離任的行長黑田東彥推出，10年期日本國債孳息率若升高於目標水平，日本央行便會入市買債壓低利率。去年7月以美國為首的發達國家央行大幅加息，日本則維持負利率，債息面臨上升壓力，自去年9月起10年期債息已升至0.25厘以上。日本央行去年買入100萬億日圓的國債以壓低債息，惟同時令市場上流通日本國債也大幅減少，並扭曲日本的利率曲線。
最終在去年12月，日本央行將10年債息上限提升0.25厘至0.5厘。市場已猜測日本央行會進一步放寬控制力度，甚至直接放棄YCC。日本10年期國債孳息率現為0.48厘，低於央行目標的0.5厘，與同期美國債息息差，已由10月時的21年高位4厘，收窄至2.88厘（見圖）。
門間一夫認為，廢除YCC與否都是艱難選擇，故本月亦可能不改動。也有經濟學家認為，美歐銀行業危機令全球金融市場承壓，植田不太可能在本月政策轉向。
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