瑞信主席向股東道歉 指未能阻止醜聞困擾

瑞士當局引用憲法中的緊急權力，令瑞銀及瑞信兩家銀行的股東在瑞銀以30億瑞郎收購瑞信的交易上無權投票。

Lehmann說，他們原希望集中精力阻止情况再惡化及把銀行業務回復正常。「但令我很傷痛的是在3月那個不幸的一周，我們再沒有時間去做我們想做的事，我們的計劃被打亂，為此我深感抱歉」。

瑞士央行：瑞信若不賣盤 或爆危機

瑞士央行副行長Martin Schlegel亦表示，瑞信如果沒有出售給瑞銀，那麼下一個交易日就會破產，從而引發全球金融危機。Schlegel表示，如果政府斡旋的收購交易未能達成，「一場瑞士和全球的金融危機非常可能已經發生了」，「瑞信可能已經破產」，合併是「所有糟糕解決方案中最好的一個」。

摩根大通主席戴蒙（Jamie Dimon）在年報中批評監管機構制訂的法規鼓勵銀行大量購入政府債券，同時沒做好利率上升的壓力測試，結果觸發矽谷銀行及瑞信接連倒閉的事件。

（綜合報道）

[國際金融]