高銀金融中心前買家 控高銀促退還20億按金

2020年尾曾143億出售

翻查資料，在2020年尾高銀公布，以143億元出向商人FONG Tim旗下的Hundred Gain出售高銀金融國際中心。高銀向Hundred Gain收取了20.3億元按金，惟其後高銀單方面終止交易。

Hundred Gain在前日（4月3日）入稟指，在2020年尾至2022年初與高銀一方達成交易協議，由其收購高銀金融國際中心及相關貸款，並在去年2月25日達成物業的股權轉讓協議（SPA），公司更按交易向賜譽及接管人支付了20.3億港元作收購按金，惟其後被告高銀一方卻單方面終止交易，拒絕向其出售物業。

隨後高銀卻在去年11月25日以超低估值向Goldstone Asset（HKSAR）出售物業。Hundred Gain堅稱被告的相關行為，即包括取消SPA協議及向Goldstone Asset出售物業等行為是欺詐、錯誤處置及轉移了相關資產，造成了Hundred Gain的實際損失。市場資料顯示Goldstone Asset的註冊董事包括太盟投資集團及豐樹澳洲，市傳交易作價為56億，估值較與Hundred Gain交易時低逾六成。

Hundred Gain要求法院宣布，早前的SPA協議及物業出售交易仍然有效，對各方仍具約束力，被告高銀一方終止交易無效，並需向Hundred Gain 發還20.3億港元按金及禁制高銀一方將物業出售予第三方，及撤銷向Goldstone Asset的SPA協議，以及賠償Hundred Gain的相關損失、利息及費用等。

Hundred Gain又指，去年曾入稟要求高銀一方完成交易，惟其後該訴訟於去年9月終止，是遭被告欺詐及誤導才終止訴訟，法庭如認為有需要可頒令撤銷該終止訴訟的命令。