AI效應帶動商湯升13% 成交超騰訊

獲16.7億北水掃貨

報道指出，市場傳出商湯將於下周推出AI大模型，以加入與OpenAI競爭的軟件公司行列，商湯的代表證實公司將發出媒體活動邀請，但未有提供更多細節。招銀國際分析師Marley Ngan表示，商湯將於下周一（4月10日）推出一款大模型，該產品或與AI生成內容有關。

商湯昨日一度升逾17%，高見3.4元，收市升12.8%至3.26元，創去年6月以來新高，成交額達63.15億元，單計北水已有約16.7億元淨流入。

此外，資金亦於二線科技、生物科技股尋寶，半新股創新奇智（2121）收市升28.4%至25.75元；醫渡科技（2158）升17.8%；鷹瞳科技（2251）亦升14.8%。不過大型科網股表現偏軟，美團瀉4.4%至133.9元，騰訊亦微跌0.8%；內媒傳出阿里將於下周二（4月11日）推出類似ChatGPT的AI大模型，不過收市仍跌逾2.9%至95.65元。

美團阿里受壓 港股跌134點

港股昨早段一度跌逾280點，午後跌幅收窄，恒指收市報20,274點，跌134點或0.66%；國指跌64點或0.94%，報6875點；恒生科技指數收報4233點，跌1.61%，全日成交1193億元。

中資國企受追捧，中鐵（0390）大升7.9%至5.2元；中鐵建（1186）及中海油（0883）分別升5.5%及3%；神華（1088）升1.4%。

假期前北水合計淨流入6.51億元，較上日減少87.6%，累計連續20個交易淨流入；滬深股通錄約36.5億元人民幣淨流出A股，終止連續5日淨流入走勢。