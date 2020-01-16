港銀行結餘跌穿700億 兩年減八成 港匯頻觸弱方保證 金管局再接71億港元沽盤

明報記者 歐陽偉昉

在本輪加息周期，金管局自去年5月12日累計承接2683億港元沽盤。港匯自2月以來，大部分時間已處於7.85附近，分析指港元與美元存在足夠的套息空間，資金隨時流出港元也不足為奇，預期銀行體系總結餘或會跌至400億元至500億元，即上個加息周期的低位。

昨日港元拆息延續3月底以來反覆向下趨勢，與按揭利率相關的1個月拆息連跌3日，昨跌9.21點子（1厘等於100點子）報3.003厘，相對美元拆息在兩周前加息後繼續向上，1個月港美息差昨日擴闊至逾1.85厘，為2月中以來最多，而市場一般認為港美息差達50點子已足夠觸發套息交易。

港拆息續跌 有套息空間

東亞銀行首席經濟師蔡永雄表示，3月港匯大部分時間貼近在7.85，隨時觸發金管局承接港元沽盤。早前季結資金需求過去，1個月港元拆息自上月中的3.5厘水平降至3厘，與同期美元拆息差距增至1.8厘，港元拆息續低迷，存套息交易空間，帶動資金流出港元。

鑑於近期銀行均相當注重流動性，蔡永雄預期，本港銀行會將銀行體系總結餘保持在400億元至500億元，銀行或會將港美息差收窄至約1厘水平，以減緩資金流出港元的速度。市場普遍預期聯儲局最多在5月加息0.25厘後，完結本輪加息，他指不論5月美國加息與否，隨着美元上升壓力將會減弱，資金流出港元已接近完結。在2019年上一輪加息周期，銀行體系總結餘最終降至542億元。

分析：結餘或降至500億

港匯早上曾反彈至7.847，不過開市後逐步回落到7.85附近，截至晚上9時，港匯報7.8498。隔晚油組意外減產，帶動油價上升或阻礙美國通脹降溫，市場預期5月聯儲局加息機會升一成至六成，美匯指數自102點的2月初以來低位企穩，報102.1點，升0.02%。

渣打香港大中華區高級經濟師劉健恒稱，港元銀行體系總結餘進一步減少，會減少銀行應付日常需求和潛在外部衝擊的緩衝，令短時間的港元拆息波動擴大，不過只要港元拆息繼續明顯地低於美息，套息交易仍會將港匯保持在7.85附近。