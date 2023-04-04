Tesla交付量新高 仍遜預期

股價早段跌近6%

面對汽車市場降溫，Tesla於1月在多個市場宣布減價，部分車型減幅多達兩成。Tesla行政總裁馬斯克曾表示，今年有望實現200萬輛電動車的交付量。不過Deepwater Asset的分析指出，若非減價，Tesla首季交付量將很難看。

Tesla沒有按地區公布交付和生產數量，但根據中國乘聯會（CPCA）的數據，Tesla在1月和2月合共賣出140,453輛中國製電動車。CPCA未公布3月數據。若Tesla 3月在中國的交付量與2月相若，將意味首季超過50%的交付量來自上海超級工廠。

Tesla將在4月19日公布第一季業績，屆時投資者將了解到減價對該公司的影響。根據FactSet的數據，華爾街分析師預計，Tesla第一季利潤將由去年同期的33億美元，滑落至26億美元左右，儘管銷售額預計將會增加。分析師預計，其第一季收入將由去年同期的188億美元，攀升至230億美元以上。

（綜合報道）

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