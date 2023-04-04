白宮斥油組減產不明智 油價曾升8% 沙特與美爭端或激化

沙特周日表示，將自願把每天產量減少50萬桶，減幅接近其每天產量5%，並形容這是穩定油市的「預防措施」。與此同時，油組主要成員國伊拉克、阿聯酋、科威特、哈薩克、阿爾及利亞及阿曼宣布，將每天產量合共減少64.9萬桶，令油組國家合共減產115萬桶左右。至於作為OPEC+主要成員的俄羅斯亦決定，將現行每天減產50萬桶的措施將延長至今年底。俄羅斯於3月首次宣布減產措施，以報復西方國家對其海運石油出口設置價格上限。

美上周食言 拒增購原油作儲備

《金融時報》引述熟知沙特決策的知情人士稱，白宮此前曾向沙特保證，當油價下跌，將購買原油補充去年為抑制通脹而釋出的戰略石油儲備，不過美國政府上周卻表示，不會增購原油補充戰略石油儲備，令沙特感到憤怒，因此減產反擊。美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）此前表明，可能需要「多年時間」來補充儲備，為油價增添下行壓力澳洲聯邦銀行的報告指出，主要OPEC+成員國今次自願減產，對減產的履行情况可能比過去更強。OPEC+對上一次宣布減產是在去年10月，當時白宮推動油組增產，但OPEC+不理美國施壓，宣布將每天產量上限削減200萬桶，以應對加息帶來的潛在衰退前景。白宮當時指摘沙特的托市措施，實際上是支持俄羅斯。

加拿大皇家銀行資本市場大宗商品策略主管Helima Croft形容，最新的減產措施，是「沙特優先」政策，沙特正結交新朋友，例如在中國斡旋下，沙特與伊朗恢復外交關係，與美國政府關係惡化後，沙特尋求獨立於美國的經濟戰略，並向美國表明，這不再是美國獨大的「單極世界」。

高盛（美：GS）的報告稱，有別於去年10月宣布減產時的市場疲軟表現，目前全球原油需求正在上升，中國強勁復蘇正帶動需求。高盛將今年12月的布蘭特原油價格預測，上調5美元至每桶95美元，並將明年12月的布油價格預測，上調至每桶100美元。高盛估計，OPEC+減產可能會提振油價7%，從而提高沙特和OPEC+的石油收入。

《金融時報》另指出，今次減產聲明並不尋常，因為它在正式的OPEC+會期以外宣布，反映減產的逼切性。美國矽谷銀行上月倒閉，加上瑞信被強制收購，令市場憂慮銀行業動盪影響經濟表現，妨礙原油需求，拖累布油上月曾觸及每桶70美元的低位。石油行業顧問Energy Aspects指出，OPEC+「先發制人」採取減產，以應對銀行業動盪可能帶來的需求疲軟。

需求或轉弱 OPEC+先發制人

Rapidan Energy Group總裁Bob McNally稱，OPEC+不想重蹈2008年金融海嘯的覆轍，當年油價在6個月內由140美元暴跌至35美元。CMC Markets分析師Tina Teng表示，考慮到中國重新開放及俄羅斯被制裁，OPEC+減產措施可能會令油價再次邁向100美元大關，扭轉通脹下行趨勢，令主要央行的利率決策更形複雜。

（綜合報道）

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