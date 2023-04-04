雲端特色戶6541萬沽 創分層新高

瑜一第1C期連沽4伙套7631萬

至於日前進行首輪銷售的華懋、港鐵（0066）何文田站瑜一第1C期，昨日連沽4伙，套現逾7630.7萬元，折實呎價28,369至33,522元，成交價最高1伙為第5A座26樓C室，3房1套戶型，實用904方呎，成交價3030.36萬元，實呎33,522元。瑜一第IC期過去兩日共售約158伙，佔可售單位總數210伙逾75%，套現27.79億元。

利奧坊‧凱岸特色戶呎價撲3萬

恒地（0012）大角嘴利奧坊‧凱岸連售兩伙特色戶，單日吸金2420萬元；恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝指，新成交包括第1座31樓D室3房戶，實用579方呎連平台和天台，成交價1700萬元，實呎29,361元。

同系利奧坊‧壹隅加推8伙於周五（4月7日）發售，全實用250至288方呎1房戶，折實價609.4萬至676.93萬元，折實呎價21,786至24,887元。

中洲火炭星凱‧堤岸臨近交樓，新售出第2座27樓G室，實用583方呎，2房連工作室間隔，成交價1181.9萬元，實呎20,273元；項目上月開放現樓以來累沽27伙，套現逾3.9億元，平均實呎2.23萬元。

瓏碧新增代繳印花稅優惠

另碧桂園（2007）旗下已屆現樓的九龍城瓏碧，推出全新代繳印花稅優惠，上限為樓價3.75%；發展商亦透過指定財務機構，為買家提供最高八成一按，首24個月為免息免供期，優惠於本周五生效。瓏碧去年開售至今累沽42伙，吸金約3.5億元，平均實呎逾2.6萬元。

至於信置（0083）、會德豐牽頭的西南九龍長沙灣維港滙系列，信置執行董事田兆源指，項目今年累售119伙、套現26億元，擬復活節期間開放現樓示範單位；會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，項目今年售出的119伙，約六成買家具內地背景。