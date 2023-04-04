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經濟
2023年4月4日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
平保撐Ken Sir議案 促匯控高度重視 杜嘉祺反擊：不符整體股東利益
港股次季開局倒升 高盛唱好A股
渣打料恒指年內上望23000
中國財新製造業PMI回落至50 遠遜預期
易居債務重組獲阿里支持
世茂：東涌酒店貸款重組達協議
字節跳動去年收入增三成 看齊騰訊 超fb亞馬遜 增速冠內地同業
TVB跟股東大正創投簽顧問協議 建長期戰略關係
華置鴨寮街酒店改青年宿舍 甘比：冀明年推
貿易通報關業務回暖 全年盈利態度正面
白宮斥油組減產不明智 油價曾升8% 沙特與美爭端或激化
Tesla交付量新高 仍遜預期
美製造業指數近3年新低
張兆聰：AI股雞犬升天 金山軟件趁回吐入
劉宇亮：鋰價有望今季見底
梁天卓：入讀長春藤大學 「錢途」有保證？
何民傑：港缺人才 可效澳門引「內勞」
馬斯克禍從口出 「狗狗幣」官司如何收科
技術取勝：聯通6元料有沽壓
劉思明：長假來臨或挾高 科技消費看高一線
周顯：中小型發展商能挺多久？
湯文亮：分拆匯控 損失幾多難預計
尚文苑綠表賣387萬創新高 3年賺67% 榮輝中心兩房未補價310萬沽 業主蝕17萬
持牌代理4.1萬人 按月微增0.1%
雲端特色戶6541萬沽 創分層新高
瑜一晉環共錄3宗撻訂 殺訂近390萬
大埔超級城受惠復常 首季生意額按年升兩成
馬亞木7400萬沽西環新蒲崗地舖
技術取勝：聯通6元料有沽壓
【明報專訊】中芯21元阻力難破（圖）
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