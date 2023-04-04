劉宇亮：鋰價有望今季見底

需求增速放緩，市場觀望情緒濃厚；加上碳酸鋰新增產能的逐漸釋放，市場供需緊張情况得到緩解，碳酸鋰價格開始一路向下。由2022年11月曾創下的每噸60萬元最高點，今年一路下跌。以電池級碳酸鋰為例，已跌至每噸20萬至25萬元水平，短短時間，價格下跌超過一半。

新能源汽車訂單有好氣息

2022年鋰價大漲，刺激新供應的增加，鋰礦產能積極擴張。高盛預測，2022年至2025年期間，鋰供應將以年均33%的速度增長。而今年全球電動汽車的需求預期增長20%，中國增長35%，不過增速低於去年。

執筆時鋰價未見止跌，上游碳酸鋰價格急速下滑，令動力電池廠商有降價空間，新能源汽車製造商也興起降價潮，有望帶動車企的訂單量提升。而車企在第二季將有更多新款式出廠，相信新能源汽車的訂單數量於第二季會有好氣息，鋰價亦有望在第二季見底。

Arte Capital Management助理基金經理

[劉宇亮 股宇有云]