世茂：東涌酒店貸款重組達協議

此外，集團表示，過去數月公司積極推進擬議境外債務重組工作。公司已將重組方案的草案發送予美元債債權人小組及協調委員會的顧問。各方正持續努力縮窄現時重組方案項下各項經濟條款的分歧。公司正在與協調委員會的若干成員及其顧問落實一份不具法律約束力的支持函，以表達他們對推進和實施擬議重組的支持。

財務方面，世茂指2021年審核工作、2022年中期業績審閱及2022年審核工作仍在進行中，將在切實可行情况下盡快刊發業績。

花樣年彩生活延遲放榜

建業地產（0832）公布，擬於昨日開始為旗下三筆境外美元債提出交換要約及同意徵求，涉及債券金額達8.08億美元，截止日期為4月18日。交換要約及同意徵求的目的為改善公司的整體財務狀况、延長其債務周期、加強其資產負債表及改善現金流量管理。

此外，另一違約內房花樣年（1777）及彩生活（1778）公布延遲刊發2022年年度業績，但首季建議境外債務重組取得一定進展，附屬公司之清盤呈請則已押後至本月24日聆訊。兩公司將繼續停牌。