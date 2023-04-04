港股次季開局倒升 高盛唱好A股

滬深港通5個月吸2100億

大行接力唱好中國股市，高盛最新發表中國策略報告指，中國股市過去數年受到科網平台監管、房地產市場下滑，以及疫情防控影響，以至早前兩會期間的機構改革方案，都令投資者憂慮政府對增長及資本市場的取態。惟該行認為，中國市場開放動力實際正在加速，令A股對國際投資者更具「可投資性」（investable）。高盛稱，中國政府最新的機構重組為金融市場、風險管理及科技發展提供更有效監管架構，而國務院總理李強近日重申對外開放為持續國策，而股票市場更為開放前線。至於註冊制擴展至所有A股、港股市場落實特專科企上市框架，以至中證監為中國企業境外上市制定規則等，都有望令境外IPO集資活動再趨活躍。該行預期滬深股通未來3年有望吸引600億美元淨流入，港股通則有望吸納約100億美元北水資金南下。

自去年11月中港股市同步築底回升，滬深港通截至今年3月已連續5個月錄得資金淨流入，合共吸資逾2100億元人幣（見圖）。高盛認為資本市場轉趨活躍，以中資券商股及港交所（0388）最為受惠，其次是有望納入擴大後互聯互通名單的股份，以及互聯互通下資金流入強勁的股份。

資金轉炒二線科技股

上周首季尾帶領升市的重磅科網股昨天普遍回吐，阿里巴巴（9988）、美團（3690）及京東（9618）分別跌1.3%至2.4%，只有騰訊（0700）再升0.6%。資金轉炒個別二線科技股，內地對美國存儲晶片製造商美光科技展開審查，刺激中芯國際（0981）及商湯（0020）同大升約8%。油組周日傳出減產消息，中海油（0883）及中石油（0857）分別升2.4%及1.5%。