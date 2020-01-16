MPF回報差異大 慎防長期跑輸

明報記者 龍彩霞

由2001年第一季起，香港投資基金公會定期刊登強積金表現數據。除了評估基金表現外，僱員也可多研究基金公司的投資管理專長，尤其是管理退休金的經驗及業績。此外，僱員亦可參考有關公司在其他類別基金的表現，例如認可單位信託基金及互惠基金或職業退休基金的表現，尤其是基金在過往較長時間的表現，如過往3年、5年、10年、20年的表現數據。當然也要戴頭盔，這些數據只能作參考，這些基金的投資目標、策略、限制和指引跟強積金的性質不盡相同，以及過往表現數據並不保證將來表現。除回報外，僱員亦應留意基金的波幅，以較全面了解整體的概况。

港股不同基金回報相差3.9個百分點

3月份股票基金平均回報全線下跌，其中以北美和大中華股票基金跌幅較少。年初至今歐洲股票基金表現為最佳，其次為北美股票基金。歐洲股票和北美股票基金分別錄得8.7%和4.9%回報。股票基金回報範圍普遍有3至4%，其中歐洲股票回報高達6%。3月份混合資產基金普遍錄得正回報，其中以債券成分較高的混合資產表現較佳，主要是受惠債券價格的上升。混合資產基金回報範圍比股票窄，普遍只有1至2%。GUM策略及分析師雲天輝表示，僱員除了留意基金平均回報外，也要注意基金類別之間最好及最差表現，以香港股票基金為例， 最好表現的基金回報負0.3%，而最差表現則負4.2%，回報足足差了3.9個百分點。以長線看，僱員之間退休金相差會很大，以上說明投資者要留意僱主為自己選擇受託人旗下強積金計劃的基金表現。

另一方面，即將退休的僱員則可將基金組合轉成預設基金，以今年3月強積金整體表現為例，預設投資策略（65歲後基金）有正回報，達1.8%。由於65歲後基金的債券比例較核心累積基金為多，故此在債券市場表現較好的情况下，65歲後基金的回報比核心累積基金為高。3月份固定收益基金全數錄得正回報，其中以債券基金表現最佳，而保守基金單月回報相對較遜色。固定收益基金回報範圍普遍較窄，平均只有1%。雲天輝指出︰「雖然過去債券基金受惠於債券收益率的下跌而上升，但主要央行的貨幣政策具有極大的不確定性，債券的回報將會隨之出現巨大波動。保守基金的單月回報雖然相對較遜色，但其勝在可以提高穩定的預期回報，成員可以考慮其作為資金的避風港」。

次季或續受銀行危機影響

GUM常務董事陳銳隆指出：「近期銀行危機始於美聯儲和歐央行面對通脹急速升溫，進行凌厲緊縮貨幣政策所引發，地區性銀行面對存款逆流及長債大幅減值雙重打擊，出現流動性缺陷危機。股票市場從年初高位回調，強積金股票表現因而受壓；市場預期年底減息，推高債券價格，填補部分股票損失。預計第二季將受銀行危機影響出現極端波動情况。市况並不樂觀，僱員今年宜保本較佳」。

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[退休綢繆]