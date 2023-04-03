睿峰屆現樓 3分鐘到長沙灣站

明報記者 容婌維

攝影 劉焌陶

睿峰最大亮點是毗鄰港鐵長沙灣站，項目對出的長沙灣道，設多條巴士及小巴路線往返多個地區，對外交通相當方便。睿峰現時由VMS鼎珮持有並接手銷售，項目其中一項特色是交樓標準，一律附有牆紙、牆身飾面軟墊、水晶燈等配套，較市面上其他新盤單位的交樓配置多，買家可節省部分裝修費用。

交樓附水晶燈等配套

可留意是，睿峰自今年2月重啟銷售以來，已售出近60伙，而整個項目則累沽約250伙，佔全盤單位總數414伙約六成。

今次介紹的現樓示範單位，採兩房連梗廚設計，為東翼31樓D室，實用面積499方呎，設計師配合交樓標準的裝修，加設基本家具，帶出簡約舒適的家居感覺。單位不設玄關，由大門入屋可直達廳區，廳區採長形方正開則，面積逾160方呎，客飯廳涇渭分明。單位廳、房同望元州街，主景觀為恒地（0012）及市建局合作的映築，建築工程仍在進行，有可能受汽車及建築聲浪影響。

主人房設曲尺大窗

位處走廊盡頭的主人房，設曲尺形大窗，除望映築外，亦可遠眺李鄭屋邨，景觀相對開揚，室內亦甚通爽；兩間睡房開則均方正，分別設為單人及雙人睡房，靠窗放置睡牀。

另一連家具現樓示範單位為西翼31樓E室，實用面積447方呎，採2房開放式廚房間隔，設有一個長形玄關。

設計師於廚房對出位置放有雙人餐桌，毗鄰露台一方劃作客廳，除放置電視櫃外，亦在靠牆身飾面軟墊前，放置藍色布梳化，增添時尚感。單位同樣廳、房同向，主景觀為元州邨樓景。睡房與上述31樓D室設計相若。

睿峰戶型多元化，涵蓋開放式至3房戶型，實用面積介乎203至758方呎，另設連平台或天台特色戶。

除上述兩個連家具2房現樓示範單位外，現樓亦設其他戶型的交樓標準示範單位，供準買家參觀。

當中東翼31樓A室示範單位，實用面積639方呎，3房1套間隔、配置獨立梗廚，單位兩個浴室均屬「明廁」，設活窗可作通風之用。

區內發展成熟 食肆林立

長沙灣區發展成熟，生活配套完善，睿峰所在的東京街、元州街設有不少食肆，亦不乏民生商舖、雜貨店等，日常生活十分便利；項目基座亦設有商場，現正招標中，料短期內未有商戶進駐。

■有片睇

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