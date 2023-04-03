經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：樓價縱高企 置業仍有機

【明報專訊】自從內地與本港恢復通關，香港已經差不多全面復常，但以往晚飯時間後仍然「夜夜笙歌」的場面，明顯地已經減少了。

不過，經歷這幾年疫情，令大家的生活習慣或多或少改變了，大部分的夜生活都漸消失了。不少人都習慣了網上的處理工作及「遙控」分配工作，但在香港，想在一個屬於自己的安樂窩中WFH也非易事。在最近的一份報告當中，香港仍然是全球樓價最難負擔城市，本港樓價與收入比率為18.8，即是香港的家庭不吃不喝不花，也需要18.8年才能一次過全付樓價買到樓。

香港樓價可否認是高昂，但作為世界級的大都會，樓價及其他生活成本，總不會是廉宜的。大家別忘記香港有最好的資源和精英匯聚，既是背靠中國的一個重要城市，又是國際金融中心，不但吸引亞洲的富人聚居，而14億內地人中，亦有不少想移居本港。當考慮到以上這些因素。就會發現香港樓價在目前的水平，是有其道理的。18.8年這個數字看似十分誇張，但綜觀全球的大城市，絕大部分人都是以按揭方式置業，很少需要一筆過付款，所以根本就毋須用18.8年才能有自己的安樂窩。尤其是香港的首次置業人士，只要符合條件，可以用按揭證券公司的保險計劃，承做九成按揭買樓。以樓價400萬元計算，借九成按揭，只要儲數十萬元首期已可上車。

以往很多香港人都是刻苦耐勞，願意犧牲吃喝玩樂的日子，去換取理想的居住環境，同時換來一個令他們致富的資產，相信今天仍有不少人可以做得到。所以，筆者認為只要願意為目標積極奮鬥，人人都可以做業主，有屬於自己的安樂窩。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]

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