陳永傑：點陣圖啟示 美明年減息

聯儲局成員沒有調整今年底利率展望，點陣圖繼續在5.1厘左右，意味可能只是再加息一次就結束加息周期。明年底利率預測調高0.2厘至4.3厘，相當於掉頭減息0.75厘左右。

聯儲局主席鮑威爾表示，基於美國的銀行危機，今次曾經考慮暫停加息，但最終沒有這樣做。因為通脹仍然高企，未來息口走向要視乎金融壓力維持多久及影響多大，強調考慮是否再加息時沒有任何束縛，更預期今年不會減息。鮑威爾稱：「我們堅定承諾重新穩定物價，如果我們需要加息至更高水平，我們會這樣做。局方成員看不到今年要考慮減息。」

鮑威爾說，矽谷銀行倒閉是一件壞事，但不反映銀行系統有更大缺陷，將來對事件會有獨立調查，聯儲局表示歡迎。矽銀倒閉後銀行系統受壓，為前景增加不確定性，但聯儲局仍努力控制通脹，相信經濟仍有可能避過急劇下滑，美國經濟仍有路徑走向軟着陸。

全球樓市股市稍後或有悅目表現

從聯儲局的點陣圖反映，明年可能減息達0.75厘，將會對投資市場構成一定刺激作用。美國加息周期差不多進入尾聲，未到明年，全球投資市場可能有另一番光景。因為投資市場是「春江水暖鴨先知」，而且投資者會有慣性偷步的行動，所以，全球樓市及股市等投資市場，稍後或者日有悅目表現。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]