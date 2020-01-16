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投資策略

摩根大通亞洲：憧憬IPO復蘇 港交所購13033

【明報專訊】港交所（0388）上周五股價曾突破350元，創2月初以來最高。如投資者認為後市有望進一步突破，可留意港交購（13033），行使價388.2元，實際槓桿約11倍，2023年6月26日到期。如認為350元關口有阻力，趁高做淡可留意港交沽（11975），行使價299.68元，實際槓桿約9倍，2023年7月26日到期。

京東（9618）日前公布，擬分拆京東產發及京東工業兩家公司來港上市，擬各集資10億美元，另外市場同時傳出阿里巴巴（9988）旗下菜鳥物流亦計劃來港上市。彭博報道，京東及阿里的潛在分拆，或有望令香港沉寂多時的新股市場復蘇。報道指，Lalamove母公司拉拉科技、內地虛擬社交平台Soulgate及健身平台Keep近日相繼遞交上市申請。市場憧憬更大型科技企業如抖音母公司字節跳動、滴滴出行及小紅書也有機會重啟香港上市計劃。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]

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