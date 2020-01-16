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2023年4月3日星期一
葉創成 技術取勝
投資策略
10焦點新盤擬今季推 涉7630伙 新地天榮站規模最大 啟德料4盤互撼
4月首兩天新盤售約290伙
通關復常 新地沙田商場生意增兩成
翠屏邨未補價2房售118萬 4年帳賺逾2倍
澳門旅業復活 假期酒店房價超疫前 入住率近八成 4月賭收料企穩百億以上
賭場設海外客專區求存
花旗：加息尾聲 買債券勝股票
彭博：油組下月起每日減產110萬桶原油
中信子企136億購復星旗下南京南鋼六成股權
比亞迪上月汽車銷量升近倍 王傳福籲延稅務優惠
首域盈信劉國傑：騰訊管理層實幹 估值吸引仍可看好
往績回顧：「長勝將軍」揀股 採由下而上策略
安踏邁瑞長線升值潛力佳
富達寧靜：中國高質量發展經濟 料加碼挺高端製造業
珍酒李渡有望成港首隻白酒股 通過上市聆訊 收入保持增長
富臨第二代領軍 攻亞洲餐飲 執董楊振年：兩代人磨合須時 贏認同感自豪
料「雙春兼閏月」旺中菜
去年虛幣市場動盪 BitMEX：遇困反助業務
初創室內培植褐微藻製保健品
研更高檔保健品 做癌細胞體外測試
李澄幸：保單逆按可拿年金 兼有望留錢給後人
環球經濟數據
金子：高盛唱好 港交所牛64691
張兆聰：醫院股趁反腐風暴低吸
張兆聰：高啤打股炒落後 CLOU可一試
伍禮賢：安踏經營能力出色 今年增長指引樂觀
王良享：人民幣國際認受性上升
溫傑：建滔中長期基本因素仍吸引
謝偉銓：善用科技兼加強教育 減少工業傷亡
復活節出遊 選性價比高旅保
沈永年：港人業主分享通關後返中山收樓
林嘉文：美元次季看跌 歐元英鎊樂觀
許健生：香港電腦商會的1/4世紀
富達投資：已發展巿場經濟衰退機會高
陸振球：匯控購英SVB展現國際網絡優勢
陸振球；現或屆低吸優質銀行股良機
林少陽：港股有條件漸入佳境
技術取勝：騰訊處250天線之上
李聲揚：首季輸錢應自我檢討
蔡金強：閒談滿清對中華的禍害
艾雲豪：港產電影工業具外部規模效應
李順威：量化寬鬆非股巿上升主因
劉思明：大巿升勢不均 小心後勁不繼
何啟聰：重回紅底股 阿里購13913
瑞銀亞洲：分拆利好股價 京東牛57885
摩根大通亞洲：憧憬IPO復蘇 港交所購13033
周顯：亂除牌變相幫大戶免費私有化
張佩儀：退休後應提取MPF定繼續投資？
王弼：別把牛皮市當牛市
曾淵滄：留意3隻業績報喜蚊型股
湯文亮：成也債券 敗也債券
陳永傑：點陣圖啟示 美明年減息
廖偉強：樓價縱高企 置業仍有機
布少明：樓巿「跌過龍」 重現吸引力
馬泰陽：加息近尾聲 資金湧樓市
睿峰屆現樓 3分鐘到長沙灣站
大埔中心交投活躍 均呎企穩1.3萬
MPF回報差異大 慎防長期跑輸
技術取勝：騰訊處250天線之上
【明報專訊】安踏100天線有支持（圖）
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陸振球；現或屆低吸優質銀行股良機
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