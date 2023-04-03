經濟
許健生 前沿科技

投資策略

許健生：香港電腦商會的1/4世紀

【明報專訊】要講香港創科的起源地之一，必須要提提有香港「秋葉原」之稱深水埗。今日創科界的大佬們也曾在鴨寮街、黃金、高登留不少足跡。若論推動本地電腦普及化，就不能不提剛剛踏入成立了25年的香港電腦商會。

深水埗成港版「秋葉原」

上世紀初香港生活較貧乏，物資短缺，二手買賣是當時生活常態。而鴨寮街就成為買賣二手五金、電子產品的集散地。時至上世紀60、 70年代，歐美不少電子公司因當時香港工資低、工人素質高及免稅港的原因特來港設廠，當中包括Fairchild 、AMPEX等大廠。那時候很多進口電子廢料及壞零件都會一車車推去深水埗鴨寮街賣，有不少本地「山寨廠」都是回收這些電子零件，製造平價產品而起家。到了80年代多了生產組裝電腦的公司，便慢慢由鴨寮街遷移到鄰近的，當時還是經營成衣批發中心的黃金、高登商場。到了80年代中後期，因銷售電腦電子零件及蘋果電腦Apple II兼容機銷售狀况十分暢旺，整個商場順勢轉型為電腦中心。

筆者還記得到90年代、千禧年時是黃金、高登的高峰期，那時中小企開始由無到有進行電腦化，學校亦開始推出電腦課程，就連旅發局都會以電腦中心作為香港的旅遊景點之一。那時電腦需求殷切，市場可以說是求過於供，聽老行尊講在最風光的日子時，電腦可以賣兩台賺一台，隨便一間在黃金高登的「砌機」店每日都收幾萬元現金，名副其實可以稱當時為黃金歲月。

香港電腦商會創立於1998年，成立初時的遠景是為了團結業界，推動電腦普及文化。目標是香港每家每戶都有一台家用電腦。第一屆電腦節是在2002年深水埗由街展開始，到2004年同時進軍到香港會議展覽中心舉行更具規模的「電腦通訊節」，現為香港四大消費展覽之一。筆者有幸在之前服務的機構和電腦商會合作，更在電腦商會服務至今轉眼也差不多20年了。

作為本地四大消費展之一，四天的展期每年約有數十萬人流、銷售額亦高達數億，電腦通訊節在高峰期真是一攤位難求。但隨着全球電腦使用習慣由桌面轉到移動端，加上智能電話單品取代了多種的數碼產品。電腦通訊節亦由純粹以銷售為主，在十多年前開始就加入不同元素，推動當時得令的科創活動作為主題。例如數碼聲音廣播、智能城市、環保科技、STEM教育、電競活動至去年設立元宇宙館、數碼轉型轉區及舉辦相信是全港第一個較大型的Web3.0高峰會議。希望能利用電腦通訊節的人流紅利，使市民能多接觸新興科技，達至科技共融。同時，亦希望年輕人在電腦節消費娛樂之餘，更能獲得最新科技的訊息，提高他們對科技的興趣，從而考慮投身創科工作，提升香港的創科競爭力。

冀大灣區創企能走出去引進來

創新科技及工業局長孫東去年年底公布的「創新科技發展藍圖」，提出多項香港未來在創科發展的路徑與方向。作為本地創科業界之一，香港電腦商會定必善用本身的資源與優勢，聯同業界友好，配合發展藍圖為香港創科發展路上出一分力，提升本地創科氛圍。今年，電腦通訊節將會繼續推動Web3.0產業發展、最新的AI人工智能技術、企業數碼轉型及青年科普工作。同時亦已與廣東省電腦商會及澳門電腦商會成立粵港澳大灣區IT產業聯盟，希望藉着聯盟為區內創科企業做到走出去，引進來的長遠發展目標。

隨着科技的發展及使用習慣的改變，電腦商會也定當與時並進，去年就以一班年輕業界翹楚為核心，成立了創新委員會，聯同會董局繼續為業界及香港市民服務，希望為政產學研及市民作一個能「落地」的創科平台。

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[許健生 前沿科技]

上 / 下一篇新聞

10焦點新盤擬今季推 涉7630伙 新地天榮站規模最大 啟德料4盤互撼
10焦點新盤擬今季推 涉7630伙 新地天榮站規模最大 啟德料4盤互撼
4月首兩天新盤售約290伙
4月首兩天新盤售約290伙
通關復常 新地沙田商場生意增兩成
通關復常 新地沙田商場生意增兩成
翠屏邨未補價2房售118萬 4年帳賺逾2倍
翠屏邨未補價2房售118萬 4年帳賺逾2倍
澳門旅業復活 假期酒店房價超疫前 入住率近八成 4月賭收料企穩百億以上
澳門旅業復活 假期酒店房價超疫前 入住率近八成 4月賭收料企穩百億以上
賭場設海外客專區求存
賭場設海外客專區求存
花旗：加息尾聲 買債券勝股票
花旗：加息尾聲 買債券勝股票
彭博：油組下月起每日減產110萬桶原油
彭博：油組下月起每日減產110萬桶原油
中信子企136億購復星旗下南京南鋼六成股權
中信子企136億購復星旗下南京南鋼六成股權
比亞迪上月汽車銷量升近倍 王傳福籲延稅務優惠
比亞迪上月汽車銷量升近倍 王傳福籲延稅務優惠
首域盈信劉國傑：騰訊管理層實幹 估值吸引仍可看好
首域盈信劉國傑：騰訊管理層實幹 估值吸引仍可看好
往績回顧：「長勝將軍」揀股 採由下而上策略
往績回顧：「長勝將軍」揀股 採由下而上策略
安踏邁瑞長線升值潛力佳
安踏邁瑞長線升值潛力佳
富達寧靜：中國高質量發展經濟 料加碼挺高端製造業
富達寧靜：中國高質量發展經濟 料加碼挺高端製造業
珍酒李渡有望成港首隻白酒股 通過上市聆訊 收入保持增長
珍酒李渡有望成港首隻白酒股 通過上市聆訊 收入保持增長
富臨第二代領軍 攻亞洲餐飲 執董楊振年：兩代人磨合須時 贏認同感自豪
富臨第二代領軍 攻亞洲餐飲 執董楊振年：兩代人磨合須時 贏認同感自豪
料「雙春兼閏月」旺中菜
料「雙春兼閏月」旺中菜
去年虛幣市場動盪 BitMEX：遇困反助業務
去年虛幣市場動盪 BitMEX：遇困反助業務
初創室內培植褐微藻製保健品
初創室內培植褐微藻製保健品
研更高檔保健品 做癌細胞體外測試
研更高檔保健品 做癌細胞體外測試
李澄幸：保單逆按可拿年金 兼有望留錢給後人
李澄幸：保單逆按可拿年金 兼有望留錢給後人
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：高盛唱好 港交所牛64691
金子：高盛唱好 港交所牛64691
張兆聰：醫院股趁反腐風暴低吸
張兆聰：醫院股趁反腐風暴低吸
張兆聰：高啤打股炒落後 CLOU可一試
張兆聰：高啤打股炒落後 CLOU可一試
伍禮賢：安踏經營能力出色 今年增長指引樂觀
伍禮賢：安踏經營能力出色 今年增長指引樂觀
王良享：人民幣國際認受性上升
王良享：人民幣國際認受性上升
溫傑：建滔中長期基本因素仍吸引
溫傑：建滔中長期基本因素仍吸引
謝偉銓：善用科技兼加強教育 減少工業傷亡
謝偉銓：善用科技兼加強教育 減少工業傷亡
復活節出遊 選性價比高旅保
復活節出遊 選性價比高旅保
沈永年：港人業主分享通關後返中山收樓
沈永年：港人業主分享通關後返中山收樓
林嘉文：美元次季看跌 歐元英鎊樂觀
林嘉文：美元次季看跌 歐元英鎊樂觀
富達投資：已發展巿場經濟衰退機會高
富達投資：已發展巿場經濟衰退機會高
陸振球：匯控購英SVB展現國際網絡優勢
陸振球：匯控購英SVB展現國際網絡優勢
陸振球；現或屆低吸優質銀行股良機
陸振球；現或屆低吸優質銀行股良機
林少陽：港股有條件漸入佳境
林少陽：港股有條件漸入佳境
技術取勝：騰訊處250天線之上
技術取勝：騰訊處250天線之上
李聲揚：首季輸錢應自我檢討
李聲揚：首季輸錢應自我檢討
蔡金強：閒談滿清對中華的禍害
蔡金強：閒談滿清對中華的禍害
艾雲豪：港產電影工業具外部規模效應
艾雲豪：港產電影工業具外部規模效應
李順威：量化寬鬆非股巿上升主因
李順威：量化寬鬆非股巿上升主因
劉思明：大巿升勢不均 小心後勁不繼
劉思明：大巿升勢不均 小心後勁不繼
何啟聰：重回紅底股 阿里購13913
何啟聰：重回紅底股 阿里購13913
瑞銀亞洲：分拆利好股價 京東牛57885
瑞銀亞洲：分拆利好股價 京東牛57885
摩根大通亞洲：憧憬IPO復蘇 港交所購13033
摩根大通亞洲：憧憬IPO復蘇 港交所購13033
周顯：亂除牌變相幫大戶免費私有化
周顯：亂除牌變相幫大戶免費私有化
張佩儀：退休後應提取MPF定繼續投資？
張佩儀：退休後應提取MPF定繼續投資？
王弼：別把牛皮市當牛市
王弼：別把牛皮市當牛市
曾淵滄：留意3隻業績報喜蚊型股
曾淵滄：留意3隻業績報喜蚊型股
湯文亮：成也債券 敗也債券
湯文亮：成也債券 敗也債券
陳永傑：點陣圖啟示 美明年減息
陳永傑：點陣圖啟示 美明年減息
廖偉強：樓價縱高企 置業仍有機
廖偉強：樓價縱高企 置業仍有機
布少明：樓巿「跌過龍」 重現吸引力
布少明：樓巿「跌過龍」 重現吸引力
馬泰陽：加息近尾聲 資金湧樓市
馬泰陽：加息近尾聲 資金湧樓市
睿峰屆現樓 3分鐘到長沙灣站
睿峰屆現樓 3分鐘到長沙灣站
大埔中心交投活躍 均呎企穩1.3萬
大埔中心交投活躍 均呎企穩1.3萬
MPF回報差異大 慎防長期跑輸
MPF回報差異大 慎防長期跑輸