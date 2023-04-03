林嘉文：美元次季看跌 歐元英鎊樂觀

展望未來，無論是短期的3個月，又或是較長期的12個月內，筆者繼續相信美元將會下跌。近期銀行業面對的壓力意味着聯邦基金利率可能會在5.25厘達到峰值，並在年底前因應經濟衰退風險上升而往下走。筆者還預計2年期和10年期美國政府債券收益率將在未來6至12個月內下跌，亦削弱美元的利率優勢。

商品貨幣疲軟 日圓未能繼續反彈

此外，中國經濟增長反彈應該會令亞洲和歐洲增長前景得到改善，以往美元常在美國增長較全球為低的時間下跌。最後，儘管美元目前已較2022年10月的高點下跌了近一成，但相對於其他基本因素而言，美元的估值仍然顯得昂貴。美國通脹持續或經濟增長放緩幅度超過預期，是美元面對的主要變數，因為它們可能會引發避險需求，導致美元出現反彈，甚至是較長期的美元走強。

另一方面，由於歐洲通脹上升，歐央行仍然保持鷹派的指引，這可能導致歐元與年初相比，會進一步上漲。英國政治擔憂的緩解和北愛爾蘭貿易協定的進展，使筆者對未來3個月英鎊兌美元的走勢更加樂觀。瑞士當局為應對銀行業壓力而採取的迅速行動，以及瑞士央行的鷹派立場，增加了瑞郎進一步走強的可能性。最後，對經濟衰退的擔憂加劇，亦令大宗商品面對更大的下行風險，令筆者下調了對澳元、紐元和加元在未來12個月走勢的預期。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]