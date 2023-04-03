經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：建滔中長期基本因素仍吸引

【明報專訊】今個星期，筆者將會介紹建滔集團（0148）。集團主要有4大業務，包括覆銅面板（由旗下建滔積層板（1888）營運）、印刷線路板、化工產品，以及物業。

以收入計，覆銅面板的業務佔比最大，達32%。另印刷線路板及化工產品各佔約28%；物業則佔不足13%。受地緣政治衝突、內地疫情反覆、全球主要央行大幅加息及環球高通脹影響，去年集團的經營環境甚具挑戰。以收入為例，礙於覆銅面板的銷量及單價均錄得下跌，而化工產品的單價亦從高位回落，集團去年營業額按年下降13%。

與此同時，除期內為部分債券投資作撥備外，考慮到今年首兩個月覆銅面板及其上游物料的存貨流轉速度較慢及產品單價下跌，因此管理層決定為存貨作出減值撥備，令公司持有人應佔基本純利（不包括非經常性項目）下降約六成至約38.8億元。

經濟復常 業務有望好轉

筆者認為，業績倒退實受疫情等負面因素影響，加上早前已分別於1月9日及3月16日發出盈利警告，因此屬預期之中。基於集團已作出減值及撥備，即財務報表反映了大部分不利因素，中長線有望日漸改善。

事實上，受惠於經濟活動復常，消費信心和企業信心正在回暖，預期集團的各項業務將會展示出向好的趨勢。

以最重要的覆銅面板業務作例子，管理層預期行業往後有機會進入新一輪的增長周期。為把握機遇，集團將提供更廣泛的覆銅面板產品，並以高質量發展為主線，加快薄板、耐燃、高頻高速及無鉛無鹵素覆銅面板等產品的升級，並與優質客戶合作，推動終端客戶對集團產品的認證，以推動收入增長。

租金收入料穩步增長

另一方面，雖然房地產部門於過去4年並沒有新增土地儲備，但會按預定計劃推售位於華東的住宅項目，加快資金回收。根據公告所指，部門於農曆新年後物業預售表現理想。除物業銷售外，集團得益於以下4項因素，租金收入將穩步增長，為集團持續帶來穩定的現金流入：（1）位於江蘇省昆山市高鐵站項目商用物業免租期陸續屆滿；（2）上海建滔廣場二期出租率大增；（3）於去年6月份買入位於英國倫敦的一幢商業大廈Two London Wall Place；（4）因疫情下向租戶提供的租金減免已相繼結束，今年會回復至正常水平。以今年計，預計租金收入將超過14億元。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

上 / 下一篇新聞

10焦點新盤擬今季推 涉7630伙 新地天榮站規模最大 啟德料4盤互撼
10焦點新盤擬今季推 涉7630伙 新地天榮站規模最大 啟德料4盤互撼
4月首兩天新盤售約290伙
4月首兩天新盤售約290伙
通關復常 新地沙田商場生意增兩成
通關復常 新地沙田商場生意增兩成
翠屏邨未補價2房售118萬 4年帳賺逾2倍
翠屏邨未補價2房售118萬 4年帳賺逾2倍
澳門旅業復活 假期酒店房價超疫前 入住率近八成 4月賭收料企穩百億以上
澳門旅業復活 假期酒店房價超疫前 入住率近八成 4月賭收料企穩百億以上
賭場設海外客專區求存
賭場設海外客專區求存
花旗：加息尾聲 買債券勝股票
花旗：加息尾聲 買債券勝股票
彭博：油組下月起每日減產110萬桶原油
彭博：油組下月起每日減產110萬桶原油
中信子企136億購復星旗下南京南鋼六成股權
中信子企136億購復星旗下南京南鋼六成股權
比亞迪上月汽車銷量升近倍 王傳福籲延稅務優惠
比亞迪上月汽車銷量升近倍 王傳福籲延稅務優惠
首域盈信劉國傑：騰訊管理層實幹 估值吸引仍可看好
首域盈信劉國傑：騰訊管理層實幹 估值吸引仍可看好
往績回顧：「長勝將軍」揀股 採由下而上策略
往績回顧：「長勝將軍」揀股 採由下而上策略
安踏邁瑞長線升值潛力佳
安踏邁瑞長線升值潛力佳
富達寧靜：中國高質量發展經濟 料加碼挺高端製造業
富達寧靜：中國高質量發展經濟 料加碼挺高端製造業
珍酒李渡有望成港首隻白酒股 通過上市聆訊 收入保持增長
珍酒李渡有望成港首隻白酒股 通過上市聆訊 收入保持增長
富臨第二代領軍 攻亞洲餐飲 執董楊振年：兩代人磨合須時 贏認同感自豪
富臨第二代領軍 攻亞洲餐飲 執董楊振年：兩代人磨合須時 贏認同感自豪
料「雙春兼閏月」旺中菜
料「雙春兼閏月」旺中菜
去年虛幣市場動盪 BitMEX：遇困反助業務
去年虛幣市場動盪 BitMEX：遇困反助業務
初創室內培植褐微藻製保健品
初創室內培植褐微藻製保健品
研更高檔保健品 做癌細胞體外測試
研更高檔保健品 做癌細胞體外測試
李澄幸：保單逆按可拿年金 兼有望留錢給後人
李澄幸：保單逆按可拿年金 兼有望留錢給後人
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：高盛唱好 港交所牛64691
金子：高盛唱好 港交所牛64691
張兆聰：醫院股趁反腐風暴低吸
張兆聰：醫院股趁反腐風暴低吸
張兆聰：高啤打股炒落後 CLOU可一試
張兆聰：高啤打股炒落後 CLOU可一試
伍禮賢：安踏經營能力出色 今年增長指引樂觀
伍禮賢：安踏經營能力出色 今年增長指引樂觀
王良享：人民幣國際認受性上升
王良享：人民幣國際認受性上升
謝偉銓：善用科技兼加強教育 減少工業傷亡
謝偉銓：善用科技兼加強教育 減少工業傷亡
復活節出遊 選性價比高旅保
復活節出遊 選性價比高旅保
沈永年：港人業主分享通關後返中山收樓
沈永年：港人業主分享通關後返中山收樓
林嘉文：美元次季看跌 歐元英鎊樂觀
林嘉文：美元次季看跌 歐元英鎊樂觀
許健生：香港電腦商會的1/4世紀
許健生：香港電腦商會的1/4世紀
富達投資：已發展巿場經濟衰退機會高
富達投資：已發展巿場經濟衰退機會高
陸振球：匯控購英SVB展現國際網絡優勢
陸振球：匯控購英SVB展現國際網絡優勢
陸振球；現或屆低吸優質銀行股良機
陸振球；現或屆低吸優質銀行股良機
林少陽：港股有條件漸入佳境
林少陽：港股有條件漸入佳境
技術取勝：騰訊處250天線之上
技術取勝：騰訊處250天線之上
李聲揚：首季輸錢應自我檢討
李聲揚：首季輸錢應自我檢討
蔡金強：閒談滿清對中華的禍害
蔡金強：閒談滿清對中華的禍害
艾雲豪：港產電影工業具外部規模效應
艾雲豪：港產電影工業具外部規模效應
李順威：量化寬鬆非股巿上升主因
李順威：量化寬鬆非股巿上升主因
劉思明：大巿升勢不均 小心後勁不繼
劉思明：大巿升勢不均 小心後勁不繼
何啟聰：重回紅底股 阿里購13913
何啟聰：重回紅底股 阿里購13913
瑞銀亞洲：分拆利好股價 京東牛57885
瑞銀亞洲：分拆利好股價 京東牛57885
摩根大通亞洲：憧憬IPO復蘇 港交所購13033
摩根大通亞洲：憧憬IPO復蘇 港交所購13033
周顯：亂除牌變相幫大戶免費私有化
周顯：亂除牌變相幫大戶免費私有化
張佩儀：退休後應提取MPF定繼續投資？
張佩儀：退休後應提取MPF定繼續投資？
王弼：別把牛皮市當牛市
王弼：別把牛皮市當牛市
曾淵滄：留意3隻業績報喜蚊型股
曾淵滄：留意3隻業績報喜蚊型股
湯文亮：成也債券 敗也債券
湯文亮：成也債券 敗也債券
陳永傑：點陣圖啟示 美明年減息
陳永傑：點陣圖啟示 美明年減息
廖偉強：樓價縱高企 置業仍有機
廖偉強：樓價縱高企 置業仍有機
布少明：樓巿「跌過龍」 重現吸引力
布少明：樓巿「跌過龍」 重現吸引力
馬泰陽：加息近尾聲 資金湧樓市
馬泰陽：加息近尾聲 資金湧樓市
睿峰屆現樓 3分鐘到長沙灣站
睿峰屆現樓 3分鐘到長沙灣站
大埔中心交投活躍 均呎企穩1.3萬
大埔中心交投活躍 均呎企穩1.3萬
MPF回報差異大 慎防長期跑輸
MPF回報差異大 慎防長期跑輸