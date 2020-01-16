去年虛幣市場動盪 BitMEX：遇困反助業務

重回基本面 投資者更審慎

他直言，儘管行業以至很多參與者去年經歷艱難時刻，不過對BitMEX而言，困境反而對業務有幫助（helpful）。他解釋，過去虛擬資產行業存在很多不同的商業模式，不過「牛市」期間所有資產價格不斷上漲，令公司不一定達至經營盈利亦可運作，危機不曾浮現眼前，但去年市場經歷FTX、虛擬貨幣Terra（LUNA）爆煲事件，投資者重新回到行業基本面，大家亦變得很謹慎，且更嚴格審查投資，對行業而言更是好事。他形容，去年行業有點像進入「訓練營（training camp）」，現時來看不再蕭條，熊市可能已經結束，行業亦會由谷底走出來。

展望BitMEX未來發展，Stephan Lutz表示公司成立於2014年，是虛擬貨幣行業第三間成立的交易所，近年更關注專業或機構投資者的需要，例如早前矽谷銀行（SVB）（美：SIVB）危機亦為USDC發行商Circle帶來間接風險，平台考慮部分投資者或有需要對冲USDC的風險敞口，短時間內已推出USDC相關的衍生工具。此外，他亦強調資金的重要，BitMEX將致力確保用戶資金安全，包括將用戶及交易所的資金分開存放等，成立至今即使遭受過攻擊，亦不曾令用戶資金受損。

讚港谷虛幣發展「非常努力」

虛擬貨幣近月價格相當反覆，Stephan Lutz直言，如果投資者於2020年開始投資虛擬貨幣，自然會對於去年情况感到擔憂，因為是他們首次面對低潮，不過交易所亦曾經歷數次風暴，強調長線依然看好行業的整體發展。

至於香港有意大力推動虛擬貨幣發展，他認為政府非常努力及真誠發展，因此BitMEX亦在去年10月為香港用戶開放兌換虛幣、現貨交易等服務，相信未來將成為亞洲最大的虛擬貨幣中心之一。