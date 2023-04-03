經濟

富臨第二代領軍 攻亞洲餐飲 執董楊振年：兩代人磨合須時 贏認同感自豪

【明報專訊】富臨集團（1443）近年積極轉型由中式餐飲轉為至多元餐飲路線，第二代亦埋班入局，創辦人之一楊維兒子楊浩宏今年初出任行政總裁，其堂兄楊振年去年亦加入董事會擔任執行董事。楊振年受訪時表示，現時第二代仍未算是完全接棒，更像是「上咗一格」，因此責任大了、壓力也大了。不過疫情期間富臨成功轉型發展亞洲餐飲業務，頗受市場及長輩認同，是自己加入集團以來最感到自豪及成功感的事。

明報記者 蕭嘉聰

楊振年表示，自己早於2009年加入富臨工作，當時父親、富臨創辦人之一楊潤全不曾向他提及承傳事情，笑言「阿爸可以唔理佢」，不過其他叔父就擔心自己身為長子嫡孫，如果不主動加入集團，同輩其他人亦不會承傳家業，明白此道理後，就決定加入集團由低做起。

他續稱，加入集團後「見到佢哋幾兄弟（富臨創辦人）唔計較、好齊心」，如果每日都在計較金錢，集團亦不會做到今天這麼大，因此自己與堂弟亦是一條心，希望為集團帶來更多貢獻。他直言「如果唔享受都唔會做落去」，加入集團後才明白員工最終會離職，更有使命感要做好每一件事。

曾遭下屬無視 工作更親力親為

楊振年早年曾在維修部、宴會部、出口部、點心部等不同部門工作，他認為人際關係對餐飲業來說十分重要，「好多人覺得第二代唔使點做，但其實第二代啱啱落地時見到咁多老師傅，唔會有幾多個認同你」，例如自己由侍應升職至經理後，曾指示下屬要如何工作，結果被無視，更對他說「我做得你老竇」。他直言，作為第二代管理亦不是這麼簡單，需要更加親力親為，「好多嘢唔能夠只係講」。

香港餐飲業在疫情期間表現低迷，楊振年感嘆，整個疫情集團都很痛苦，包括如何生存下去、如何與伙計交代，因此與堂弟一同努力推動轉型，傳統中菜餐廳由50多家縮減至20多家，亦嘗試推出更多亞洲菜的新品牌，甚至在海港城開設餐廳。

他表示，父輩由酒樓起家，對出品有很大堅持，就算是現在亞洲餐飲品牌亦對出品有其執著，但會令工序大幅增加，而他們認為現在年輕人似乎更追求食物賣相以及環境可以「打卡」，因此兩代人用了很長時間磨合，父輩更曾提出將中式餐飲管理層調至亞洲餐飲線。不過楊振年強調，兩代人均是「對事不對人」，第二代累積一定經驗後，父輩已很放心讓他們去試。他笑言，發展新業務就等於創業，加上集團提供很多資源，到出面創業反而沒有此優勢，因此亦很感恩可作新嘗試。

相關字詞﹕第二代 楊維 楊浩宏 富臨概念 富臨 楊振年

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