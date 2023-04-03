經濟
新股巡禮

珍酒李渡有望成港首隻白酒股 通過上市聆訊 收入保持增長

【明報專訊】今年初，網傳一份所謂「IPO紅綠燈行業審核標準細則」，內文提及多種行業將被禁（紅燈）上市，當中包括白酒行業，市場頃刻醒悟，怪不得自2016年自金徽酒（滬：603919）上市以來，再無白酒公司上市。但香港市場或將打破這股「禁酒令」。今年1月內地白酒商珍酒李渡遞表，向港交所（0388）申請上市，並於上周日通過上市聆訊，有望成為香港白酒第一股。所謂「無酒不歡」，即使去年內地新冠疫情橫行，但集團收入仍保持有一成半增長，總算飲得杯落。

撰文 旻晞

說起來，珍酒李渡已是2020年以來，第五家尋求上市的白酒企業，在之前包括國台酒業、郎酒、劍南春等酒企都未能成功闖關。而今次珍酒李渡轉戰香江，協助其闖關的聯合保薦人包括高盛及中信建投國際。

珍酒李渡集團創辦人吳向東於2000年代初開始進軍白酒業，及後創立了華致酒行，先後與五糧液及茅台開展合作關係，並於2009年先後從貴州珍酒廠及恒源拓展收購了「珍酒」及「李渡」這兩個白酒品牌業務，成為集團的根本。

按2021年收入計，集團於中國所有白酒公司排名第14位，市場份額0.8%。集團產品主要針對次高端及以上級別的白酒市場，其次高端及以上級別的白酒產品產生的收入，由2020年的51.8%增加至2022年的65.4%。

疫情拖累 經調整盈利增長放緩

集團目前旗下有四個主要白酒品牌，旗艦品牌醬香型「珍酒」覆蓋中端（按500毫升建議零售價：100至600元人民幣）、次高端（介乎600至1500元人民幣）至高端（1500元以上人民幣）市場；至於兼香型「李渡」則主攻次高端及高端市；其餘兩品牌包括同樣主攻次高端及高端的「湘窖」，以及以中端市場為主的「開口笑」。按2022年收入計，珍酒仍是集團主要收入來源，收入佔比高達65%；其次為李渡的15%。

按國家標準，白酒可根據香氣特徵分為12種香型，主流香型包括濃香型、醬香型、清香型及兼香型，按2021年收入計這四種香型便佔整個白酒行業的96.3%。而當中，醬香型近年發展迅速，預料至2026年將取代濃香型的第一大地位，市佔率料由去年的32%增至42%。珍酒品牌可說是迎合了市場的需要。

從業績看，近年內地白酒銷情受疫情所拖累而波動，珍酒李渡亦不例外，2021年集團收入及盈利從2020年大幅反彈，誰料至去年再受疫情所拖累，不單酒廠生產間歇關閉，連帶集團的銷售推廣活動亦受嚴重影響，令去年經調整盈利（主要撇除一批優先股公允價值變動）增幅，由2021年度的1倍大幅降至去年的11%，但至少仍能保持收入及經調整盈利上升（見圖）；毛利率亦保持擴張。

疫情為內地白酒行業帶來中期波動，但內地政策才對行業影響更為深遠。過去數年，政府加強監管規定，間接影響白酒行業的消費及銷售。例如「三公消費政策」及《關於開展消費品工業「三品」專項行動營造良好市場環境的若干意見》。「三公消費政策」就是限制政府部門就公務接待等開支，導致政府官員減少白酒消費，政策一方面一時影響了白酒行業的增長，如市場參與者由2017年的1593名大幅降至2021年的965名，但另一方面，既然飲酒機會變少（公務不能飲），需求便轉向商務聚會，且既然「機會難得」，要飲便自然「愈飲愈豪」，加上內地中產階級抬頭，推動了內地白酒市場邁向高端市場進發。

招股文件引述研究報告預料，內地次高端/高端白酒市場市佔率將由2021年的35.7%，增加至2026年的48.3%，幾佔半壁江山。

「禁酒令」陰霾 存貨不斷升

不過，政策對白酒行業的陰霾仍揮之不去。今年2月，全國酒徒被人保集團一紙通文給嚇了一跳。當時人保財險印發通知，向全體員工發布「禁酒令」，要求在工作時間內和工作日午間，一律不准飲酒；公務活動中禁止提供和飲用任何酒類；公務接待一律不准飲酒等。市場擔憂人保集團的「禁酒令」是否只是冰山一角，尤其在目前商界紛紛緊隨國家風向，會否有更多企業，甚至連大型民企也宣布「禁酒令」？

但至目前為止，這仍是市場的猜想。倒不如先關注珍酒李渡本身營運，而由吳向東進軍白酒業以來，一向不吝嗇於市場推廣，增分銷開支。在2020年、2021年及2022年，珍酒李渡的銷售及經銷開支，分別佔總收入的16.8%、20.0%及22.9%，愈見上升趨勢。此外，經營層面上，儘管去年盈利仍有上升，但經營現金流卻出現淨流出7.1億元人民幣，相對2020及2021年分別有淨流入15億及9.7億元人民幣，反映其經營現金流呈惡化中。

另一項值得留意是集團存貨問題。集團目前主要透過經銷商銷售，僅約一成是透過直銷銷售，而從往績數據可見，其存貨金額不斷上升，雖則集團解釋存貨上升，是因為繼續擴大白酒生產以滿足不斷增長的市場需求，但若按存貨金額佔收入比例，過去3年比率分別為72%、52%及88%，未來若市場需求放緩，其去存貨壓力不輕。

過去兩年私募基金KKR曾先後斥資3億美元及5億美元入股珍酒李渡，合計獲得16.21%股權，而大股東吳向東目前則控制81.28%持股。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[新股巡禮]

上 / 下一篇新聞

10焦點新盤擬今季推 涉7630伙 新地天榮站規模最大 啟德料4盤互撼
10焦點新盤擬今季推 涉7630伙 新地天榮站規模最大 啟德料4盤互撼
4月首兩天新盤售約290伙
4月首兩天新盤售約290伙
通關復常 新地沙田商場生意增兩成
通關復常 新地沙田商場生意增兩成
翠屏邨未補價2房售118萬 4年帳賺逾2倍
翠屏邨未補價2房售118萬 4年帳賺逾2倍
澳門旅業復活 假期酒店房價超疫前 入住率近八成 4月賭收料企穩百億以上
澳門旅業復活 假期酒店房價超疫前 入住率近八成 4月賭收料企穩百億以上
賭場設海外客專區求存
賭場設海外客專區求存
花旗：加息尾聲 買債券勝股票
花旗：加息尾聲 買債券勝股票
彭博：油組下月起每日減產110萬桶原油
彭博：油組下月起每日減產110萬桶原油
中信子企136億購復星旗下南京南鋼六成股權
中信子企136億購復星旗下南京南鋼六成股權
比亞迪上月汽車銷量升近倍 王傳福籲延稅務優惠
比亞迪上月汽車銷量升近倍 王傳福籲延稅務優惠
首域盈信劉國傑：騰訊管理層實幹 估值吸引仍可看好
首域盈信劉國傑：騰訊管理層實幹 估值吸引仍可看好
往績回顧：「長勝將軍」揀股 採由下而上策略
往績回顧：「長勝將軍」揀股 採由下而上策略
安踏邁瑞長線升值潛力佳
安踏邁瑞長線升值潛力佳
富達寧靜：中國高質量發展經濟 料加碼挺高端製造業
富達寧靜：中國高質量發展經濟 料加碼挺高端製造業
富臨第二代領軍 攻亞洲餐飲 執董楊振年：兩代人磨合須時 贏認同感自豪
富臨第二代領軍 攻亞洲餐飲 執董楊振年：兩代人磨合須時 贏認同感自豪
料「雙春兼閏月」旺中菜
料「雙春兼閏月」旺中菜
去年虛幣市場動盪 BitMEX：遇困反助業務
去年虛幣市場動盪 BitMEX：遇困反助業務
初創室內培植褐微藻製保健品
初創室內培植褐微藻製保健品
研更高檔保健品 做癌細胞體外測試
研更高檔保健品 做癌細胞體外測試
李澄幸：保單逆按可拿年金 兼有望留錢給後人
李澄幸：保單逆按可拿年金 兼有望留錢給後人
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：高盛唱好 港交所牛64691
金子：高盛唱好 港交所牛64691
張兆聰：醫院股趁反腐風暴低吸
張兆聰：醫院股趁反腐風暴低吸
張兆聰：高啤打股炒落後 CLOU可一試
張兆聰：高啤打股炒落後 CLOU可一試
伍禮賢：安踏經營能力出色 今年增長指引樂觀
伍禮賢：安踏經營能力出色 今年增長指引樂觀
王良享：人民幣國際認受性上升
王良享：人民幣國際認受性上升
溫傑：建滔中長期基本因素仍吸引
溫傑：建滔中長期基本因素仍吸引
謝偉銓：善用科技兼加強教育 減少工業傷亡
謝偉銓：善用科技兼加強教育 減少工業傷亡
復活節出遊 選性價比高旅保
復活節出遊 選性價比高旅保
沈永年：港人業主分享通關後返中山收樓
沈永年：港人業主分享通關後返中山收樓
林嘉文：美元次季看跌 歐元英鎊樂觀
林嘉文：美元次季看跌 歐元英鎊樂觀
許健生：香港電腦商會的1/4世紀
許健生：香港電腦商會的1/4世紀
富達投資：已發展巿場經濟衰退機會高
富達投資：已發展巿場經濟衰退機會高
陸振球：匯控購英SVB展現國際網絡優勢
陸振球：匯控購英SVB展現國際網絡優勢
陸振球；現或屆低吸優質銀行股良機
陸振球；現或屆低吸優質銀行股良機
林少陽：港股有條件漸入佳境
林少陽：港股有條件漸入佳境
技術取勝：騰訊處250天線之上
技術取勝：騰訊處250天線之上
李聲揚：首季輸錢應自我檢討
李聲揚：首季輸錢應自我檢討
蔡金強：閒談滿清對中華的禍害
蔡金強：閒談滿清對中華的禍害
艾雲豪：港產電影工業具外部規模效應
艾雲豪：港產電影工業具外部規模效應
李順威：量化寬鬆非股巿上升主因
李順威：量化寬鬆非股巿上升主因
劉思明：大巿升勢不均 小心後勁不繼
劉思明：大巿升勢不均 小心後勁不繼
何啟聰：重回紅底股 阿里購13913
何啟聰：重回紅底股 阿里購13913
瑞銀亞洲：分拆利好股價 京東牛57885
瑞銀亞洲：分拆利好股價 京東牛57885
摩根大通亞洲：憧憬IPO復蘇 港交所購13033
摩根大通亞洲：憧憬IPO復蘇 港交所購13033
周顯：亂除牌變相幫大戶免費私有化
周顯：亂除牌變相幫大戶免費私有化
張佩儀：退休後應提取MPF定繼續投資？
張佩儀：退休後應提取MPF定繼續投資？
王弼：別把牛皮市當牛市
王弼：別把牛皮市當牛市
曾淵滄：留意3隻業績報喜蚊型股
曾淵滄：留意3隻業績報喜蚊型股
湯文亮：成也債券 敗也債券
湯文亮：成也債券 敗也債券
陳永傑：點陣圖啟示 美明年減息
陳永傑：點陣圖啟示 美明年減息
廖偉強：樓價縱高企 置業仍有機
廖偉強：樓價縱高企 置業仍有機
布少明：樓巿「跌過龍」 重現吸引力
布少明：樓巿「跌過龍」 重現吸引力
馬泰陽：加息近尾聲 資金湧樓市
馬泰陽：加息近尾聲 資金湧樓市
睿峰屆現樓 3分鐘到長沙灣站
睿峰屆現樓 3分鐘到長沙灣站
大埔中心交投活躍 均呎企穩1.3萬
大埔中心交投活躍 均呎企穩1.3萬
MPF回報差異大 慎防長期跑輸
MPF回報差異大 慎防長期跑輸