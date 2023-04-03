經濟

比亞迪上月汽車銷量升近倍 王傳福籲延稅務優惠

【明報專訊】比亞迪（1211）3月汽車銷量按年大升近1倍至20.7萬輛，全年累計銷量升89%至55.2萬輛。當中，純電動汽車3月銷量升逾9成至10.2萬輛；插電式混合動力升逾1倍至10.3萬輛。海外銷售新能源乘用車合計1.3萬輛。

集團董事長兼總裁王傳福日前於一個論壇上表示，目前內地汽車全面電動化時間表已在提前並加速進程。不過，他建議將於今年底完結的購置稅減免政策延長至2025年。

建議為超充設標準 推薦「多槍快充」

王傳福日前出席中國電動汽車百人會論壇時指出，新能源汽車的購置補貼已於去年底完結，購置稅減免政策亦僅維持至今年底。由於新能源汽車開發周期較長，從產品開發、設計到成本管理都需要做好較長遠安排，冀望有關政策可延長至2025年。

此外，王傳福亦建議政府為超充建立標準，並推薦「多槍快充」的模式，即用兩把槍或多把槍同時給一車充電。由於行業目前對標準爭論很多，希望建立標準可形成行業共識。他又提到，比亞迪在多槍快充上有100多個專利，可開放給行業免費使用。

國研中心料2030年新能源車市佔逾九成

國務院發展研究中心市場經濟研究所副所長王青出席同一場合時表示，預計到2025年，新能源汽車的銷量會在1700萬輛左右，到2030年市佔率會突破90%，約3200萬輛左右。

王青表示，隨着電池技術突破和配套體系漸逐步完善，新能源汽車將會持續取代傳統汽車，至2027年都處於最明顯的發展階段。

另外，比亞迪在墨西哥推出3款純電動車型漢EV、唐EV和元PLUS EV，預售價格約由30.5萬元人民幣至53.3萬元人民幣不等。

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