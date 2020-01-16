中信子企136億購復星旗下南京南鋼六成股權

終止向沙鋼集團交易

復星與去年10月與沙鋼集團等達成協議，後者將以不超過160億元（人民幣、下同）作價（及至上月更新為135.8億元），購入復星持有的六成南京南鋼持股。惟昨日南鋼通知復星，決定行按南京南鋼公司章程所賦予的優先購買權，新出售代價亦為135.8億元，故復星隨即終止與沙鋼的交易，並退還兩筆誠意金合共80億元予沙鋼，至於相應利息支出新買家南鋼集團已同意代為支付，以作為是次出售代價的一部分。復星預計於新出售事項完成後，將獲得稅前收益約人民幣 7.7 億元。

另一方面，中信公布，間接全資附屬公司新冶鋼將斥資135.8億元認購南鋼集團新股，將佔擴大後股本的55.25%，意味是次南鋼全購南京南鋼資金變相由中信提供。

上月中，復星公布與沙鋼的交易更新資料，當中包括沙鋼集團已經向復星支付誠意金，而作為交易一部分，復星亦會以26.5億元向南京南鋼旗下南鋼股份購入其持有的29.5%萬盛股份。惟根據復星昨日最新通告，扺押股份以及收購萬成股份安排，已經轉變為新買家南鋼集團向復星支付兩筆預付款的先決條件。