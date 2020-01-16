彭博：油組下月起每日減產110萬桶原油

報道指沙特阿拉伯將於5月起實施自願減產每日50萬桶計劃，直至今年底。至於俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）表示，該國3月至6月實施的減產計劃，會持續至今年底。早於2月，俄羅斯便宣布3月將每日原油產量削減50萬桶。

而包括科威特、伊拉克、阿聯酋等產油國亦紛紛效法，其中科威特自5月起，削減每日產油量12.8萬桶；伊拉克為每日21.1萬桶；阿聯酋為每日14.4萬桶；另外，哈薩克、阿爾及利亞、阿曼亦分別從5月起削減每日產量7.8萬桶、4.8萬桶及4萬桶，全部減產計劃持續至年底。換句話說未計早於3月開始減產的俄羅斯，下月開始每日原油減產量將超過110萬桶。

紐約期油年初至今挫近半成

由矽谷銀行（SVB）（美：SIVB）倒閉引發的歐美銀行風波，促使國際油價於上月中跌至15個月低位，其後油價雖隨金融市場回穩而回升，但年初至今紐約期油仍要跌近半成。

上周五OPEC+的代表才私下表示，無意改變他們的產量；事實上沙特能源部長2月時曾表示OPEC+產量目標在今年餘下時間仍保持不變。