經濟

澳門旅業復活 假期酒店房價超疫前 入住率近八成 4月賭收料企穩百億以上

【明報專訊】復活節檔期將至，隨着澳門自今年初放寬旅遊檢疫限制後，傳統以港客主導的復活節檔期，再引起市場注目。有業界人士估計，在旅客重返推動下，澳門的賭收4月有望繼續企穩於百億元以上，並估計酒店入住率約七至八成。觀乎各大賭場酒店官網數據顯示，每晚房價叫價低過千元的酒店房已絕迹市場，做價3000元或以上比比皆是，預訂爆滿的情况就算不及農曆新年期間，亦變得甚為普遍。

明報記者 陳偉燊

截至今年2月份，澳門酒店房間供應維持穩定，房間數目企穩在3.88萬間水平，按年微增1000間。主流賭場酒店的房價叫價，更已經超越疫情前，個別房間叫價甚至直逼2017年水平。以金沙中國（1928）的威尼斯人的豪華皇室套房為例，今年復活節正日4月9日為例，未計稅費做價已達2798.4澳門元（約2716.9港元），既比去年4月18日復活節的878.4元高出2.09倍，亦超越了2017年4月17日復活節正日的1498元。市面更已經再沒有低過千元的房間供應，同時每晚房價叫價3000元已變成常態。銀河娛樂（0027）及新濠博亞（美：MLCO）旗下位於路氹度假區的多間酒店，更普遍在長假期間爆滿，一房難求（見表）。

路氹多間酒店長假期爆滿

澳門博彩監察協調局上周末公布，3月博彩收入高達127.38億澳門元。實德環球（0487）副主席馬浩文表示，在訪澳旅客驅動下，每日最高峰曾超過9萬旅客，已經相當於2018至2019年的水平。他說：「到4月份博彩收入亦會同樣超過100億元，甚至會稍好」。至於酒店的入住率，他說平日（非紅日假期）已經達到八成，酒店房價約為1000元水平，卻未有條件加價。到周末時酒店才會爆滿，多數可企穩在超過1000元水平，甚至可以上升。由於預期復活節會有較多港客到臨，因此他料復活節的房價比平時周末還要再升。因應節日的關係，集團已經有相應的宣傳推廣，聯同澳門的中小企，宣傳多些本地產品及餐飲，吸引遊客，甚至跨境開發珠海的旅遊市場。

訪澳港客數目恢復到疫前七成水平

澳門旅遊業議會理事長胡景光則表示：「復活節並非內地遊客的假期，因此酒店房價最多和平時周末做價差不多，料平均入住率約七至八成，會比平時周末稍多」。按度假區劃分，他料路氹金光大道的度假村房價在復活節假期間會達2000元水平，位於澳門半島的酒店房價則約1000元。依目前情况去評估，他說訪澳港客的數目已經恢復到疫情前的七成水平，料到復活節期間，船票預訂情况理想，往來港珠澳大橋的金巴則仍可以增加運力去應付旅客的需求。

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