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翠屏邨未補價2房售118萬 4年帳賺逾2倍

【明報專訊】雖然新盤推售搶佔二手購買力，令二手市場不乏蝕讓個案，但個別公屋業主仍大賺離場；觀塘公屋翠屏（北）邨，最新有2房戶以118萬元於未補價市場易手，原業主2018年以約35萬元購入單位，4年帳面大賺逾2倍。

世紀21聯誠董事謝寶昭表示，上述翠屏（北）邨翠桃樓低層28室，實用面積283方呎2房間隔，以118萬元未補價易手、實呎4169元。原業主2018年2月以35.45萬元一手購入，自住約5年後轉手，帳面賺82.55萬元或2.3倍。

私宅方面，中原高級分區營業董事伍錦基指出，將軍澳中心9座中層B室，實用面積436方呎2房間隔、望園景，以715萬元易手、實呎16,399元。

上述單位原業主2020年2月以730萬元購入，持貨滿3年，帳面蝕15萬元或2%，若連使費計，料實蝕逾56.8萬元或約8%離場。

世紀21奇豐區域經理趙詠欣稱，馬鞍山半新盤泓碧新錄3座低層B室易手，實用面積498方呎2房間隔、望海景，以827萬元易手、實呎16,606元。原業主2019年以約807萬元一手購入，持貨4年，帳面賺20萬元或逾2%，若連使費計，料需實蝕逾18.5萬元或2.3%。

十大屋苑周末成交10宗 增近七成

另據中原統計，過去周末兩天十大屋苑累錄約10宗成交，按周增4宗或約67%，惟成交量仍在低位徘徊。

海怡2房926萬沽 業主料實蝕4%

中原副區域營業經理盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島新錄一宗高價2房成交，為33座高層實用面積543方呎C室，成交價926萬元，為屋苑約半年來首宗做價破900萬元的2房戶成交、實呎17,053元；惟原業主2018年以910萬元購入，持貨近5年，帳面雖獲利16萬元或約1.7%，若連使費計，料需實蝕逾36萬元或約4%。

[香港地產]

相關字詞﹕海怡半島 十大屋苑 泓碧 將軍澳中心 公屋成交 翠屏北邨 二手成交

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