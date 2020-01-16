翠屏邨未補價2房售118萬 4年帳賺逾2倍

世紀21聯誠董事謝寶昭表示，上述翠屏（北）邨翠桃樓低層28室，實用面積283方呎2房間隔，以118萬元未補價易手、實呎4169元。原業主2018年2月以35.45萬元一手購入，自住約5年後轉手，帳面賺82.55萬元或2.3倍。

私宅方面，中原高級分區營業董事伍錦基指出，將軍澳中心9座中層B室，實用面積436方呎2房間隔、望園景，以715萬元易手、實呎16,399元。

上述單位原業主2020年2月以730萬元購入，持貨滿3年，帳面蝕15萬元或2%，若連使費計，料實蝕逾56.8萬元或約8%離場。

世紀21奇豐區域經理趙詠欣稱，馬鞍山半新盤泓碧新錄3座低層B室易手，實用面積498方呎2房間隔、望海景，以827萬元易手、實呎16,606元。原業主2019年以約807萬元一手購入，持貨4年，帳面賺20萬元或逾2%，若連使費計，料需實蝕逾18.5萬元或2.3%。

十大屋苑周末成交10宗 增近七成

另據中原統計，過去周末兩天十大屋苑累錄約10宗成交，按周增4宗或約67%，惟成交量仍在低位徘徊。

海怡2房926萬沽 業主料實蝕4%

中原副區域營業經理盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島新錄一宗高價2房成交，為33座高層實用面積543方呎C室，成交價926萬元，為屋苑約半年來首宗做價破900萬元的2房戶成交、實呎17,053元；惟原業主2018年以910萬元購入，持貨近5年，帳面雖獲利16萬元或約1.7%，若連使費計，料需實蝕逾36萬元或約4%。

[香港地產]